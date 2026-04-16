Začína sa ďalší ročník súťaže žiakov ZUŠ Schneiderova Trnava
V hre na klavíri sa bude súťažiť vo štvrtok v koncertných sálach ZUŠ M. Schneidera-Trnavského a v Kreatívnom centre v Trnave, informovali organizátori.
Autor TASR
Trnava 16. apríla (TASR) - Vo štvrtok sa začína ďalší ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov základných umeleckých škôl (ZUŠ) v hre na klavíri, v hre na husliach a v komornej hre pod názvom Schneiderova Trnava 2026.
V hre na klavíri sa bude súťažiť vo štvrtok v koncertných sálach ZUŠ M. Schneidera-Trnavského a v Kreatívnom centre v Trnave, informovali organizátori. V piatok 17. apríla sa uskutoční súťaž v sólovej hre na husliach a v komornej hre.
Schneiderova Trnava sa koná od roku 2001 na pôde ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave. Vznikla na podnet pedagógov klavírneho a sláčikového oddelenia. Členmi odborných porôt sú každoročne pedagógovia konzervatórií a vysokých umeleckých škôl.
