< sekcia Regióny
Začína sa ďalší ročník Trnavskej novény
Počas novény sa budú v bazilike sláviť desiatky svätých omší, na ktorých sa budú môcť zúčastniť nielen veriaci z Trnavy a okolia, ale aj pútnici z celého Slovenska.
Autor TASR
Trnava 13. novembra (TASR) - Slávnostnou svätou omšou v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave sa začne vo štvrtok Novéna k Trnavskej Panne Márii. Deväťdňový cirkevný sviatok sa bude niesť v duchu nádeje Jubilejného roka. TASR o tom informoval hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík.
„Už tradične bude na jej začiatku prenesený na hlavný oltár Baziliky sv. Mikuláša zázračný obraz Bohorodičky, ktorý zachránil v minulosti Trnavu pred viacerými vojnovými a morovými ranami. Matka Božia na obraze na hlavnom oltári bude opäť bdieť nad pútnikmi počas deviatich dní od 13. do 21. novembra,“ povedal Kolenčík.
Počas novény sa budú v bazilike sláviť desiatky svätých omší, na ktorých sa budú môcť zúčastniť nielen veriaci z Trnavy a okolia, ale aj pútnici z celého Slovenska. „Kazateľmi hlavných svätých omší o 18.00 h budú známe osobnosti súčasného cirkevného života na Slovensku a v zahraničí - kňazi i biskupi,“ doplnil.
Otváraciu svätú omšu bude vo štvrtok o 18.00 h celebrovať trnavský arcibiskup Ján Orosch, ktorý bude zároveň i slávnostným kazateľom. Na sobotu 15. novembra je naplánovaná svätá omša v maďarčine, gréckokatolícka liturgia i polnočná mládežnícka svätá omša.
V nedeľu 16. novembra bude po omši o 9.30 h nasledovať procesia s milostivým obrazom Panny Márie ulicami mesta Trnava. V piatok 21. novembra, na záver poslednej svätej omše tohtoročnej novény, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli, prenesú milostivý obraz Bohorodičky z hlavného oltára naspäť do bočnej kaplnky.
Na novéne sa každoročne zúčastňujú veriaci nielen z Trnavy a okolia, ale na omše prichádzajú aj zo vzdialených miest. Deviatnik neporušil svoju tradíciu ani počas socializmu, stal sa v tom čase platformou pre verejné proklamovanie vtedy neželaných názorov. Novéna je pripomenutím opakovaného zázračného slzenia obrazu - v roku 1663, keď bola Trnava zachránená pred tureckými vojskami, v roku 1710 prestal v meste pustošiť mor. Obraz dal namaľovať neskorší ostrihomský arcibiskup František Forgáč po svojom návrate zo štúdií z Ríma do Trnavy v roku 1585. Je kópiou ikony z kláštora sv. Alexeja a Bonifáca v Ríme, ktorú podľa cirkevnej tradície namaľoval evanjelista sv. Lukáš.
„Už tradične bude na jej začiatku prenesený na hlavný oltár Baziliky sv. Mikuláša zázračný obraz Bohorodičky, ktorý zachránil v minulosti Trnavu pred viacerými vojnovými a morovými ranami. Matka Božia na obraze na hlavnom oltári bude opäť bdieť nad pútnikmi počas deviatich dní od 13. do 21. novembra,“ povedal Kolenčík.
Počas novény sa budú v bazilike sláviť desiatky svätých omší, na ktorých sa budú môcť zúčastniť nielen veriaci z Trnavy a okolia, ale aj pútnici z celého Slovenska. „Kazateľmi hlavných svätých omší o 18.00 h budú známe osobnosti súčasného cirkevného života na Slovensku a v zahraničí - kňazi i biskupi,“ doplnil.
Otváraciu svätú omšu bude vo štvrtok o 18.00 h celebrovať trnavský arcibiskup Ján Orosch, ktorý bude zároveň i slávnostným kazateľom. Na sobotu 15. novembra je naplánovaná svätá omša v maďarčine, gréckokatolícka liturgia i polnočná mládežnícka svätá omša.
V nedeľu 16. novembra bude po omši o 9.30 h nasledovať procesia s milostivým obrazom Panny Márie ulicami mesta Trnava. V piatok 21. novembra, na záver poslednej svätej omše tohtoročnej novény, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli, prenesú milostivý obraz Bohorodičky z hlavného oltára naspäť do bočnej kaplnky.
Na novéne sa každoročne zúčastňujú veriaci nielen z Trnavy a okolia, ale na omše prichádzajú aj zo vzdialených miest. Deviatnik neporušil svoju tradíciu ani počas socializmu, stal sa v tom čase platformou pre verejné proklamovanie vtedy neželaných názorov. Novéna je pripomenutím opakovaného zázračného slzenia obrazu - v roku 1663, keď bola Trnava zachránená pred tureckými vojskami, v roku 1710 prestal v meste pustošiť mor. Obraz dal namaľovať neskorší ostrihomský arcibiskup František Forgáč po svojom návrate zo štúdií z Ríma do Trnavy v roku 1585. Je kópiou ikony z kláštora sv. Alexeja a Bonifáca v Ríme, ktorú podľa cirkevnej tradície namaľoval evanjelista sv. Lukáš.