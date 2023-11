Začína sa deväťdňový sviatok veriacich Trnavská novéna

Trnava 13. novembra (TASR) - Prenesením zázračného obrazu Trnavskej Panny Márie na hlavný oltár a omšou s celebrantom pápežským nunciom na Slovensku Nicolom Girasolim sa v Trnave v Bazilike sv. Mikuláša začne podvečer Trnavská novéna. Tradičný deväťdňový sviatok je vyjadrením vďaky za záchranu mesta pred viacerými vojnovými a morovými ranami. Do 21. novembra sa uskutoční niekoľko desiatok bohoslužieb a slávnostná nedeľná procesia ulicami mesta. Informoval o tom hovorca Arcibiskupského úradu v Trnave Dušan Kolenčík.



Tento ročník Trnavskej novény je témou spätý s listom pápeža Františka k 400. výročiu smrti sv. Františka Saleského Totum amoris est - Všetko prináleží láske. Omše sa budú konať denne o 6.30, 8.00, 10.00, 16.00 a 18.00 h, kazateľmi hlavných omší budú osobnosti cirkevného života na Slovensku - kňazi i biskupi.



Na úvodnej omši odznie kázeň na tému V cirkvi je všetko z lásky a pre lásku, na záverečnej bude trnavský arcibiskup Ján Orosch hovoriť o svätom Františkovi, inšpirátorovi nových spiritualít skutočnej slobody, pokoja a lásky. Omša v maďarčine bude v sobotu (18. 11.) s hlavným celebrantom ostrihomsko-budapeštianskym pomocným biskupom Kornélom Fábrym. V ten istý deň je na programe i gréckokatolícka liturgia s farárom farnosti sv. Lukáša v Trnave Mariánom Sabolom. Nový spišský biskup František Trstenský bude kazateľom sobotnej večernej omše, po nej je na programe polnočná mládežnícka bohoslužba, jej kazateľom bude Marián Kuffa, farár v Žakovciach. Pripravené sú aj priame televízne a rozhlasové prenosy omší.



Na novéne sa každoročne zúčastňujú veriaci nielen z Trnavy a okolia, ale na omše prichádzajú aj zo vzdialených miest. Deviatnik neporušil svoju tradíciu ani počas socializmu, stal sa vtedy platformou pre verejné proklamovanie vtedy neželaných názorov. Novéna je pripomenutím opakovaného zázračného slzenia obrazu - v roku 1663, keď bola Trnava zachránená pred tureckými vojskami, v roku 1710 prestal v meste pustošiť mor. Trnavčania dali Bohorodičke z vďaky sľub, že sa raz do roka zúčastnia na deväťdňovej slávnosti. Obraz dal namaľovať neskorší ostrihomský arcibiskup František Forgáč po svojom návrate zo štúdií z Ríma do Trnavy v roku 1585. Je kópiou ikony z kláštora sv. Alexeja a Bonifáca v Ríme, ktorú podľa tradície namaľoval evanjelista sv. Lukáš.