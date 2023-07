Začína sa festival Pohoda, areál sa otvorí už dnes

Trenčín 5. júla (TASR) – Trenčianske letisko je už tradične miestom festivalu Pohoda, ktorého program je pripravený od 6. do 8. júla. V tomto roku však pridáva jeden deň naviac. Už v stredu od 18.00 h otvorí Pohoda festivalové parkovisko, obe stanové mestečká, silent camp a karavan parking. V oboch stanových mestečkách bude pripravený špeciálny program na niekoľkých miestach, budú fungovať úschovne, sociálne zariadenia, stánky s jedlom a pitím a zdravotnícke centrá.



Dôvodom je prebiehajúca rekonštrukcia cesty prvej triedy medzi Drietomou a Mníchovou Lehotou, ktorá je hlavnou prístupovou trasou pre autá idúce na festival. Z tejto cesty sa bude možné dostať na festivalové parkovisko cez Veľké Bierovce a Opatovce.



V siahodlhom zozname interpretov sú mená, ako Suzanne Vega, Jamie XX, Rico Nasty, Rozi Plain, Caroline Polachek, Ben Howard, Wet Leg či Amelie Lens, z Českej republiky prídu známi Tata Bojs a Midi Lidi, z domácich interpretov sa predstavia Jana Kirschner, Fallgrapp, Funny Fellows, Karpatské chrbáty, A.M.O., Adonxs či Nina Kohout.



EUrópa stage a EÚ Fun zónu prináša na Pohodu Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. EUrópa stage bude plný dobrej hudby, no prinesie aj štyri diskusie Café Európa, počas ktorých sa bude hovoriť s tými najpovolanejšími o témach, ktoré dnes hýbu Slovenskom, Európou i svetom. Jednou z diskutujúcich bude aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.



Nadácia otvorenej spoločnosti prinesie na festival diskusiu venovanú téme volieb v rámci kampane Chcem tu zostať. Zástupcovia SOZA spoločne so slovenskými autormi budú diskutovať na tému odmeňovania umelcov za streaming ich tvorby. V stánku Úradu na ochranu oznamovateľov budú mať návštevníci možnosť spoznať jeho činnosť, kompetencie, otestovať si znalosti zo spoločenského diania a právneho povedomia.



Už tradične bude bohato zastúpená gastrozóna, kadernícky stan, hygienické produkty, aj tento rok budú k dispozícii hliadky Pi s rozumom, kde si (nielen) šoféri budú mať možnosť skontrolovať hladinu alkoholu z dychu prostredníctvom certifikovaných alkohol testerov.



Autobusy budú z niektorých miest vyrážať už v stredu a v nedeľu (9. 7.) po skončení festivalu sa návštevníci môžu odviesť domov priamo od hlavného pódia. Železničná spoločnosť Slovensko posilní vlakové spojenia vo štvrtok (6. 7.) a v piatok (7. 7.) o 3 vozne 12 expresov z Bratislavy do Košíc a späť so zastávkou v Trenčíne.