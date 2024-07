Začína sa festival Pohoda, vo štvrtok vystúpi Para aj James Blake

Bratislava 11. júla (TASR) - Trenčianske letisko sa aj tento rok premení na stredisko hudobnej a kultúrnej scény. Vo štvrtok tam štartuje multižánrový festival Pohoda. Areál svoje brány otvorí na poludnie. Návštevníci si môžu počas nasledujúcich troch dní vychutnať bohatý hudobný a umelecký program, pripravené sú pre nich tiež mnohé sprievodné aktivity.



Program na hlavnom pódiu otvorí o 18.30 h slovenská kapela Para. Tá patrila podľa organizátorov k najželanejším interpretom tohto ročníka. Svoju energickú šou tam predstaví i britský raper Skepta. Prvý deň festivalu spestrí aj britský spevák a skladateľ James Blake. Okrem neho sa predvedie vo štvrtok i mladá interpretka Arlo Parks.



Návštevníci sa aj počas ďalších dní môžu tešiť na desiatky zaujímavých zahraničných a slovenských interpretov. Predstavia sa napríklad americká kapela Black Pumas, rockové ikonické duo Royal Blood či kultová britská skupina Morcheeba. Vystúpenia majú naplánované aj slovenskí interpreti Richard Müller, Adonxs, Jana Kirschner či Katarzia. Jedným z headlinerov Pohody bola tiež rocková skupina Queens of the Stone Age, svoju účasť však pre zdravotné dôvody zrušila.



Festival okrem koncertov ponúka aj mnoho ďalších aktivít. Naplánované sú rôzne workshopy, napríklad cirkusový či hrnčiarsky, ale i diskusie. Debatovať sa bude napríklad o vulgarizácii verejného diskurzu, korupcii či slobode médií. Návštevníci sa môžu tešiť aj na legendárny Street Dance Battle. Oslavovať sa budú tiež 80. narodeniny barda slovenskej literatúry Ivana Štrpku. Na Pohode sa vyhodnotí aj 28. ročník súťaže Poviedka.



Zastúpené budú i divadlá. S inscenáciou Budete mať luft! sa predstaví Slovenské národné divadlo. Divadlo Stoka zase návštevníkom ponúkne reflexiu aktuálnych vzťahov a spoločnosti cez inscenáciu Škovránok. Bábkové divadlo Žilina bude učiť deti, ako sa robí divadlo. Festival v nedeľu (14. 7.) ráno ukončí ekumenická bohoslužba na tému nebezpečná moc jazyka.



Pohoda bude mať bohatú gastrozónu s množstvom rozličného jedla a nápojov. K dispozícii bude bez obmedzenia pitná voda. Organizátori avizovali, že pre očakávané vysoké teploty navýšili počet slnečníkov so sedením a rozšírili zatienenú plochu. Na návštevníkov apelovali, aby dodržiavali pitný režim a hygienu, nosili pokrývku hlavy a používali opaľovacie krémy. Varovali ich tiež pred nákupom vstupeniek mimo oficiálnych predajných kanálov.