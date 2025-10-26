< sekcia Regióny
Začína sa košický Festival sakrálneho umenia, obohatí ho DJ Guilherme
Tradičný festival je aj tento rok spojený s oslavou sv. Alžbety, patrónky mesta a košickej gotickej katedrály.
Autor TASR
Košice 26. októbra (TASR) - Festival sakrálneho umenia, ktorý sa v nedeľu začína v Košiciach, ponúkne až do 16. novembra bohatý program podujatí naprieč rôznymi žánrami. Súčasťou sprievodného programu 35. ročníka bude aj koncert portugalského kňaza a dídžeja Padreho Guilhermeho 8. novembra pri Dóme sv. Alžbety. Informovalo o tom mesto Košice.
Tradičný festival je aj tento rok spojený s oslavou sv. Alžbety, patrónky mesta a košickej gotickej katedrály. Nedeľňajší otvárací koncert Santa Elizabeta Cassoviensis so začiatkom o 20.00 h v katedrále prinesie výnimočnú symbiózu slova, hudby a obrazu. Predchádzať mu bude o 16.00 h komentovaná prehliadka o hlavnom oltári, ktorý si pripomína 550 rokov od prvej písomnej zmienky.
K ponuke patrí aj rozprávanie kňaza Dariusza Sputu o svojich zážitkoch z ciest po Afrike, ktoré bude sprevádzať dokumentárny film Farári na cestách. Literárnych nadšencov poteší večer s Jánom Gavurom, dobročinný rozmer festivalu prinesie tradičné podujatie Polievka sv. Alžbety, ktorého výťažok poputuje dvom subjektom pomáhajúcim ľuďom v núdzi.
„Svätá Alžbeta je patrónkou tých, ktorí pomáhajú. Polievka, ktorá nesie jej meno, nám každý rok pripomína, že dobrota a súcit majú v Košiciach aj v dnešnej dobe svoje miesto,“ uviedla námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbáľová.
Sprievodným podujatím bude jubilejné stretnutie mládeže s arcibiskupom a s ním spojený koncert kresťanského interpreta modernej hudby DJ Padreho Guilhermeho. Festival prinesie aj dve svetové hudobné premiéry, prvou bude dielo Jevgenija Iršaia Opertorium, druhú prinesie záverečný koncert Pocta Pavlovi Krškovi.
Súčasťou programu bude aj výstava fotografií významného českého fotografa Jindřicha Štreita „Být doma“, ktorej bude predchádzať odborná moderovaná diskusia o význame domácej starostlivosti a potrebe rozvoja domácej paliatívnej starostlivosti v Košiciach a okolí.
„Organizátori sú presvedčení, že program 35. ročníka Festivalu sakrálneho umenia prinesie návštevníkom nielen umelecký a duchovný zážitok, ale aj tento rok vytvorí priestor na šírenie dialógu, porozumenia a tolerancie,“ uviedol košický magistrát.
