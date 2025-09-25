Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Začína sa Ľubovniansky jarmok, chýbať nebudú sprievodné podujatia

Ľubovniansky hrad. Foto: TASR- Veronika Mihaliková

V piatok 26. a v sobotu 27. septembra sa návštevníci môžu tešiť na pestrý kultúrny program hneď na dvoch tribúnach - pred okresným úradom a na Námestí sv. Mikuláša.

Autor TASR
Stará Ľubovňa 25. septembra (TASR) - V Starej Ľubovni sa vo štvrtok začína 32. ročník Ľubovnianskeho jarmoku, ktorého súčasťou sú aj viaceré sprievodné podujatia. Vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže na tamojšom mestskom úrade Eva Kollárová informovala, že mottom aktuálneho ročníka je názov diela hudobného skladateľa a miestneho rodáka Pantaleona Jozefa Roškovského „Nech každý človek spieva s nami“.

„Vo štvrtok dopoludnia sa koná tradičný banánový beh pre žiakov ľubovnianskych základných škôl na Námestí gen. Štefánika. Večer budú mestom tiahnuť ´ľubovnianske strašidlá´. Po upálení Kaspareka organizátori vyberú najoriginálnejšie masky. Na záver je pripravená ohňová šou,“ priblížila prvý deň jarmoku Kollárová.

V piatok 26. a v sobotu 27. septembra sa návštevníci môžu tešiť na pestrý kultúrny program hneď na dvoch tribúnach - pred okresným úradom a na Námestí sv. Mikuláša. V piatok popoludní sa o 16.00 h uskutoční sprievod mestom a následne historická scénka z pera spisovateľa Petra Karpinského Páter Pantaleon o živote a odkaze františkána, hudobníka a skladateľa Pantaleona Jozefa Roškovského.

Jarmočníkov budú dva dni zabávať viaceré skupiny a interpreti a tribúna na námestí bude patriť najmä deťom. Pripravená je aj beseda o kráľovských mestách. „V nedeľu 28. septembra dajú bodku za Ľubovnianskym jarmokom Hubertovské slávnosti v skanzene pod hradom Ľubovňa,“ upozornila Kollárová.

Okrem predajných stánkov s rôznym sortimentom je pripravená aj Ulička remesiel, kde si návštevníci majú možnosť pozrieť ukážky tradičnej výroby ľudových remeselníkov. Jarmok bude mať aj charitatívny rozmer. „Výťažok z predaja ovocia pomôže sirotám v Ugande. Zároveň to bude aj pokus o vytvorenie slovenského rekordu v dobročinnom predaji ovocia,“ upozornila Kollárová.

Odhalia i pamätnú tabuľu na priečelí fary bojovníkovi za slobodu Petrovi Murdzovi, chýbať nebude Týždeň poľovníckej kuchyne, komentovaná prehliadka Domu mešťana či tretí ročník medzinárodného podujatia Spišská cesta destilátov CARPATHIAN QUALITY 2024 - KOŠTOVKA. Pripravené sú aj dve podujatia v rámci programu Interreg - Samospráva pre seniorov - študijná návšteva v meste Stará Ľubovňa a medzigeneračná prechádzka v štýle nordic walking. Uskutoční sa aj výtvarný workshop „Od portrétu ku karikatúre“ s Radom Repickým v ARTEliéri Ľubovnianskeho osvetového strediska.

Organizátori v súvislosti s jarmokom upozorňujú aj na zmenu organizácie dopravy a uzáveru miestnych ciest počas trvania jarmoku. Uzavretá bude polovica Námestia sv. Mikuláša, časť Levočskej a Okružnej ulice a ulíc l. mája a 17. novembra a Námestia gen. Štefánika. Obchádzka bude po ceste III/3120 na Prešovskú a Levočskú ulicu a po miestnych komunikáciách. V čase uzávery bude zmenená aj trasa spojov mestskej autobusovej dopravy.
