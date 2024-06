Začína sa medzinárodný folklórny festival Deti pod Poľanou

Hriňová 21. júna (TASR) - V Hriňovej v Detvianskom okrese sa v piatok začína medzinárodný detský folklórny festival Deti pod Poľanou. Trvať bude do nedele (23. 6.). Otvárajú ho výchovný koncert a večerné vystúpenie v obci Kriváň. TASR o tom informoval Martin Kliment z hriňovského mestského úradu.



Dodal, že podujatia sa zúčastnia hostia z Chorvátska, Sniny, Zvolena i Starého Tekova. Spolu to podľa neho bude približne 250 detí.



V sobotu (22. 6.) bude podujatie pokračovať popoludňajším programom v obci Látky v Detvianskom okrese. Na futbalovom štadióne vystúpia domáci detskí folkloristi i hostia z Chorvátska.



Nedeľa (23. 6.) sa začne svätou omšou v kostole sv. Petra a Pavla v Hriňovej. Popoludní o 14.00 h organizátori pre ľudí pripravili galaprogram na Podpolianskom námestí. "V prípade nepriaznivého počasia sa program presunie do kultúrneho domu, kde bude predstavenie o 16.00 h," pripomínajú. Sprievodným podujatím festivalu je nedeľný 33. ročník Petro-Pavlovského jarmoku.