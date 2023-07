Začína sa Medzinárodný Novohradský folklórny festival, potrvá päť dní

Lučenec 26. júla (TASR) - Na hrade Šomoška v okrese Lučenec sa v stredu začína v poradí 27. ročník Medzinárodného Novohradského folklórneho festivalu. Bohatý päť dní trvajúci program, ktorého súčasťou budú slovenskí i zahraniční účinkujúci, sa uskutoční vo viacerých mestách a obciach v slovenskej i maďarskej časti regiónu. TASR o tom informovala Michaela Baboľová, hovorkyňa mesta Lučenec, ktoré je spoluorganizátorom podujatia.



"Festival je unikátny v tom, že simultánne prebieha na oboch stranách štátnou hranicou rozdeleného historického regiónu Novohrad. Celkovo sa festivalové vystúpenia konajú v 12 obciach a mestách. Vďaka tomuto podujatiu kvalitné domáce a zahraničné súbory potešia divákov aj v menších obciach, ktoré by si pozvanie takýchto súborov samy nemohli dovoliť," uviedol riaditeľ Novohradského osvetového strediska v Lučenci Stanislav Spišiak.



Medzinárodný Novohradský folklórny festival odštartuje v stredu popoludní slávnostným otvorením na hrade Šomoška, vo štvrtok (27. 7.) sa program presunie do Salgótarjánu a obcí Mihálygerge a Kazár. Dejiskom festivalu sa v piatok (28. 7.) a počas víkendu stanú i mestá Lučenec, Fiľakovo a Poltár či obce Cinobaňa, Halič, Vidiná, Divín a Dolná Strehová. Podujatie v nedeľu (30. 7.) vyvrcholí galaprogramom v podaní zahraničných folklórnych súborov v maďarskej obci Bánk.



Hlavný program festivalu v Lučenci sa začne v sobotu (29. 7.) podvečer krojovým sprievodom mestom a pokračovať bude galaprogramom so svadobnou tematikou na amfiteátri v mestskom parku. Nasledovať budú vystúpenia zahraničných hostí z Burundi, Španielska, Maďarska a Turecka. V rámci sprievodných aktivít sa lučenecký mestský park premení na Park remesiel, na ktorom sa predstavia rôzni ľudovo-umeleckí remeselníci.



Medzinárodný Novohradský folklórny festival organizuje Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v spolupráci s viacerými partnermi zo Slovenska i Maďarska. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.