Začína sa modernizácia Základnej školy Koháriho vo Fiľakove
Autor TASR
Fiľakovo 7. októbra (TASR) - V meste Fiľakovo sa v tomto období začína s modernizáciou Základnej školy (ZŠ) Štefana Koháriho II. s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá patrí k najväčším školám v širokom regióne. Projekt za vyše 1,65 milióna eur odštartuje komplexnou obnovou exteriérových športovísk, na jar bude pokračovať modernizáciou kuchyne, kotolne či vybavenia školy. Na tlačovej konferencii o tom v utorok informoval primátor mesta Attila Agócs.
ZŠ Štefana Koháriho II. aktuálne navštevuje 580 žiakov v 26 triedach. Ide o druhú najväčšiu ZŠ v lučeneckom okrese a najväčšiu školu s vyučovacím jazykom maďarským v širokom regióne. V rámci celého Slovenska ide o piatu najväčšiu maďarskú školu.
Modernizácia školy za vyše 1,65 milióna eur predstavuje najväčšiu investíciu samosprávy do školstva za uplynulé roky. „V projekte sme riešili od debarierizácie, rekonštrukcie už adekvátne vybavenej školskej kuchyne až po kotolňu, rôzne IT zariadenia, pomôcky a podobne,“ priblížil primátor. Ako dodal, projekt je rozdelený do viacerých etáp, aktuálne sa začína s rekonštrukciou školských športovísk. „Museli sme zohľadniť rytmus života školy. V škole, kde študuje okolo 600 študentov nie je možné zo dňa na deň odstaviť kotle, kotolňu, vykurovanie či odstaviť kuchyňu. Tieto časti nás čakajú na jar,“ vysvetlil Agócs.
Cieľom samosprávy je premeniť základnú školu na modernú, digitálnu a inkluzívnu vzdelávaciu inštitúciu. Projekt počíta napríklad s modernizáciou kotolní a kuchyne pri školskej jedálni. Vymenia sa staré technické zariadenie, opravia elektroinštalácie, podlahy i steny. Obnovou prejde aj hádzanárske, basketbalové a volejbalové ihrisko, bežecká dráha, doskočisko a rozbehové dráhy skoku do diaľky.
Samospráva na modernizáciu školy získala z európskych zdrojov vyše 1,2 milióna eur, celkové náklady odhaduje na viac ako 1,65 milióna eur. „Počas toho, ako sme už mali podaný projekt, sa zmenili podmienky výzvy a kotle úplne vypadli z oprávnených výdavkov, kvôli tomu, že ide čiastočne aj o plynové vykurovanie,“ doplnil primátor s tým, že mesto projekt dofinancuje sumou približne 450.000 eur.
Modernizácia najväčšej fiľakovskej školy je zameraná aj na posilnenie inklúzie žiakov. Nakúpené budú rôzne kompenzačné pomôcky, vybudujú tiež terapeutickú miestnosť či novú bezbariérovú vonkajšiu učebňu. „Máme deti z marginalizovaných komunít, zo sociálne znevýhodneného prostredia, máme vyše 70 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na druhej strane máme aj talentované deti a deti s nadaním,“ uviedol riaditeľ školy Csaba Fazekas s tým, že škola dlhodobo pracuje na integrácii detí a na tom, aby im poskytla rovnaké príležitosti a možnosti vzdelania.
