Začína sa najväčšie dizajnové podujatie na Slovensku

Bratislava 15. októbra (TASR) - Bratislava sa opäť stáva centrom súčasného dizajnu. V hlavnom meste v utorok slávnostne otvorili 15. ročník najväčšieho medzinárodného dizajnového podujatia na Slovensku - Bratislava Design Week (BADW) 2024 s témou Vzťahy. Tie festival skúma v ich rozmanitých podobách a prepojeniach cez pestré dizajnérske projekty. BADW potrvá do 20. októbra. Hlavné centrály má v OD Prior na Kamennom námestí a v priestoroch Mirbachovho paláca v Galérii mesta Bratislavy (GMB).



"Vzťahy sú niekedy zjavné, inokedy skryté, ale vždy zohrávajú kľúčovú rolu v našom živote - definujú nás, menia, vzdelávajú a posúvajú dopredu," uvádzajú organizátori k téme festivalu. Hlavnú medzinárodnú kurátorskú výstavu s výberom existujúcich diel aj tých, ktoré autori vytvorili priamo pre BADW, situovali do priestorov OD Prior.



Hviezdou výstavy je taliansky ateliér Parasite 2.0, ktorý pripravil hlavné inscenované pódium, inšpirované bratislavským Istropolisom, jeho históriou i koncom. "Aktivistická organizácia Social label z Holandska odprezentuje ich prístup k téme sociálny dizajn. Hosťami sú aj české štúdio Jansky Dundera," dodáva kurátor Damián Cehlárik s tým, že festival stojí aj za stretnutím mladej pražskej obuvi značky PÁR so švajčiarskym dizajnérom Julienom Chaintreauom. "Tin Ayala z Ekvádoru prinesie performanciu k téme dekolonizácie a Sonia Górecka sa zameria na slovanské mýty a ich vzťah k súčasnému nacionalizmu. Rakúsky multidisciplinárny ECLECT experimentujú so zvukom a priestorom vo vzťahu nevinnosti a chyby," približuje festival svojich hostí.



Druhú centrálu má v GMB, v priestoroch Mirbachovho paláca, kde môžu návštevníci spoznať na výstave Expedícia D aktuálne diela slovenských dizajnérov a spolupráce v rôznom materiálnom a koncepčnom prevedení. Vystavujú tu Sylvia Jokelová a Jana Hojstričová, Vnem, Erik Vrábel, Erika Remencová a IOKO, Sylvia Sukopová a Otakar Sukop, Lucia Židek Gamanová, Martin Jurík a ďalší.



V Edícii Majstri slovenského dizajnu BADW pripomína tvorbu barda slovenského dizajnu Karola Weisslechnera a dizajnéra nábytku Ondreja Čverhu.