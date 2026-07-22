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Začína sa obnova budovy bytového podniku v Trebišove
Súčasťou prác bude zateplenie obvodových stien a plášťa budovy, zateplenie a obnova strechy či výmena otvorových výplní.
Autor TASR
Trebišov 22. júla (TASR) - V Trebišove začali s realizáciou obnovy budovy mestského bytového podniku. Na projekt zníženia energetickej náročnosti objektu získalo mesto dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 378.789 eur. Informoval o tom mestský úrad.
Realizácia prác sa začala oficiálne minulý týždeň odovzdaním staveniska zhotoviteľovi. Budova na Puškinovej ulici, v ktorej sídli mestská organizácia a svoje priestory využíva aj denné centrum seniorov, prejde v najbližších mesiacoch komplexnou obnovou.
Súčasťou prác bude zateplenie obvodových stien a plášťa budovy, zateplenie a obnova strechy či výmena otvorových výplní.
„Rekonštrukcia prinesie zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu, zníženie nákladov na jeho prevádzku, vyšší komfort pre zamestnancov aj návštevníkov budovy a zároveň prispeje k celkovému zhodnoteniu mestského majetku,“ informovalo mesto na svojej webstránke.
Realizácia prác sa začala oficiálne minulý týždeň odovzdaním staveniska zhotoviteľovi. Budova na Puškinovej ulici, v ktorej sídli mestská organizácia a svoje priestory využíva aj denné centrum seniorov, prejde v najbližších mesiacoch komplexnou obnovou.
Súčasťou prác bude zateplenie obvodových stien a plášťa budovy, zateplenie a obnova strechy či výmena otvorových výplní.
„Rekonštrukcia prinesie zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu, zníženie nákladov na jeho prevádzku, vyšší komfort pre zamestnancov aj návštevníkov budovy a zároveň prispeje k celkovému zhodnoteniu mestského majetku,“ informovalo mesto na svojej webstránke.