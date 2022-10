Začína sa obnova cesty Bohdanovce-Herľany za 6,9 milióna eur

Bidovce 7. októbra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začína s rekonštrukciou cesty II/576 v úseku Bohdanovce - Herľany v okrese Košice-okolie v dĺžke viac ako 18 kilometrov. Základný kameň stavby v piatok slávnostne poklepali v obci Bidovce. Projekt v cene viac ako 6,9 milióna eur kraj financuje cez eurofondy.



Ide o druhú etapu obnovy tejto cesty, ktorá nadväzuje na v septembri spustenú rekonštrukciu šesťkilometrového úseku od obce Herľany v smere na obec Banské (okres Vranov nad Topľou).



Dôvodom je nevyhovujúci stav vozovky, ktorá má poškodený kryt, množstvo trhlín, ako aj deformácií. Zmluva so zhotoviteľom, ktorým je spoločnosť Metrostav DS, a. s., určuje ukončenie prác do 270 dní. Podľa plánov by vodiči po obnovenom úseku mohli prechádzať už koncom leta budúceho roku.



Kraj informoval, že práce budú prebiehať za plnej premávky, stavbári budú pracovať vždy po poloviciach cesty pri uzavretí jedného jazdného pruhu v potrebnej dĺžke. Doprava bude riadená svetelnou signalizáciou.



"Začíname na úseku za Bohdanovcami výmenou podložia na ceste. Zároveň by sme chceli ešte do zimy opraviť niekoľko priepustov a uvidíme, pokiaľ nás teploty pustia. Ihneď na jar nás čakajú kompletné výmeny podloží, geomreže, jednotlivé vrstvy živíc a mikrokoberec," priblížil investično-technický riaditeľ Správy ciest KSK Matej Pindroch.



V pláne je hlavne zosilnenie krytu vozovky, obnova 19 priepustov, nové vodorovné dopravné značenia, doplnenie dopravných značiek a zvodidiel, osadenie meteostanice, vydláždenie priekopy či úprava okolia. Projekt podľa predsedu KSK Rastislava Trnku ráta aj s rekonštrukciou troch autobusových zastávok, nástupíšť i doriešením priechodov pre peších s bezbariérovou úpravou a osvetlením.



Na jar 2023 by mala byť ukončená prvá etapa projektu za viac ako tri milióny eur od Herlian k hranici okresov Vranov nad Topľou a Košice-okolie. Už v nadchádzajúcich dňoch by mal byť pritom prejazdný úsek cez horský potok pri Herľanoch uzavretý pre havarijný stav mosta. "Náhradné premostenie sme dokončili vo štvrtok (6. 10.), zrejú nám ešte betóny, čakáme na súhlas okresného dopravného inšpektorátu a Okresného úradu Košice-okolie, aby sme v najbližších dňoch pustili dopravu už po provizóriu," povedal pre TASR Pindroch.