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Začína sa obnova mosta pri Jamníku na Spiši za takmer 360.000 eur
Most postavili v roku 1968, podľa stavebno-technického hodnotenia sa v súčasnosti nachádza v šiestom zo siedmich stupňov, čo si vyžaduje jeho komplexnú rekonštrukciu.
Autor TASR
Jamník 16. júla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začína s rekonštrukciou mosta cez Jamnický potok, ktorý sa nachádza za obcou Jamník na ceste II/536 v okrese Spišská Nová Ves. Stavbu už odovzdal zhotoviteľovi, práce na moste sa začnú v pondelok 20. júla. Celkové náklady na rekonštrukciu mosta predstavujú takmer 360.000 eur, kraj ich financuje z vlastného rozpočtu. Informoval o tom Úrad KSK.
Zhotoviteľ sa zaviazal ukončiť práce do 120 pracovných dní. „Rekonštrukcia bude prebiehať počas čiastočnej uzávery cesty II/536. Doprava zostane zachovaná v oboch smeroch, vždy však len v jednom jazdnom pruhu,“ uviedla krajská samospráva. Premávka bude vedená striedavo a riadená dočasným dopravným značením.
Most postavili v roku 1968, podľa stavebno-technického hodnotenia sa v súčasnosti nachádza v šiestom zo siedmich stupňov, čo si vyžaduje jeho komplexnú rekonštrukciu. Poškodená je najmä nosná konštrukcia, na ktorej sa prejavujú priesaky vody, degradácia betónu a obnažená výstuž. V nevyhovujúcom stave sa nachádza aj hydroizolácia, odvodnenie mosta a bezpečnostné zariadenia.
„Rekonštrukcia mosta pri Jamníku prispeje k bezpečnejšej a plynulejšej doprave na tejto frekventovanej ceste a predĺži jeho životnosť na ďalšie roky,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Stavebné práce zahŕňajú odstránenie existujúcej vozovky na moste a v jeho bezprostrednom okolí, demoláciu ríms, odstránenie izolácie a časti nosnej konštrukcie, ako aj úpravu spodnej stavby mosta. Následne zrealizujú novú nosnú konštrukciu, oporné múry, izoláciu, drenážny systém a zásypy. Súčasťou rekonštrukcie bude aj vybudovanie nových ríms, spevnenie okolia mosta, úprava krajníc a osadenie nových záchytných bezpečnostných zariadení.
Zhotoviteľ sa zaviazal ukončiť práce do 120 pracovných dní. „Rekonštrukcia bude prebiehať počas čiastočnej uzávery cesty II/536. Doprava zostane zachovaná v oboch smeroch, vždy však len v jednom jazdnom pruhu,“ uviedla krajská samospráva. Premávka bude vedená striedavo a riadená dočasným dopravným značením.
Most postavili v roku 1968, podľa stavebno-technického hodnotenia sa v súčasnosti nachádza v šiestom zo siedmich stupňov, čo si vyžaduje jeho komplexnú rekonštrukciu. Poškodená je najmä nosná konštrukcia, na ktorej sa prejavujú priesaky vody, degradácia betónu a obnažená výstuž. V nevyhovujúcom stave sa nachádza aj hydroizolácia, odvodnenie mosta a bezpečnostné zariadenia.
„Rekonštrukcia mosta pri Jamníku prispeje k bezpečnejšej a plynulejšej doprave na tejto frekventovanej ceste a predĺži jeho životnosť na ďalšie roky,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Stavebné práce zahŕňajú odstránenie existujúcej vozovky na moste a v jeho bezprostrednom okolí, demoláciu ríms, odstránenie izolácie a časti nosnej konštrukcie, ako aj úpravu spodnej stavby mosta. Následne zrealizujú novú nosnú konštrukciu, oporné múry, izoláciu, drenážny systém a zásypy. Súčasťou rekonštrukcie bude aj vybudovanie nových ríms, spevnenie okolia mosta, úprava krajníc a osadenie nových záchytných bezpečnostných zariadení.