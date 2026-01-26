Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Začína sa obnova Tuhárskeho námestia v Lučenci za vyše 1,3 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Hlavným cieľom revitalizácie Tuhárskeho námestia je premeniť doposiaľ málo využívanú lokalitu na moderný a multifunkčný verejný priestor.

Autor TASR
Lučenec 26. januára (TASR) - V Lučenci sa začína realizácia projektu obnovy Tuhárskeho námestia za vyše 1,3 milióna eur. Samospráva už odovzdala stavenisko zhotoviteľom, práce by v prípade priaznivých podmienok mohli byť dokončené na jeseň. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.

Hlavným cieľom revitalizácie Tuhárskeho námestia je premeniť doposiaľ málo využívanú lokalitu na moderný a multifunkčný verejný priestor. Samospráva na projekt za približne 1.374.000 eur získala dotáciu z európskych fondov. Stavebné práce bude na základe výsledkov verejného obstarávania realizovať spoločnosť USD Lučenec, mobiliár dodá firma mmcité sk.

„Zhotovitelia v závislosti od poveternostných vplyvov začnú s prípravnými prácami ako napríklad zabezpečovanie vytyčovacích a geodetických prác. Taktiež budú riešiť zariadenie staveniska a následné búracie práce, pričom mesto bude vopred informovať dotknuté domácnosti o presnom termíne,“ priblížila Baboľová.

Projekt revitalizácie Tuhárskeho námestia bude pozostávať zo stavebných prác a sadových úprav na ploche takmer 8000 metrov štvorcových. V lokalite pribudnú chodníky zo zámkovej dlažby, nové osvetlenie, zeleň, dažďová záhrada, lavičky, stojany na bicykle, detské ihriská i workoutové ihrisko. Vybudujú aj malé námestie s amfiteátrom, chýbať nebude ani pochôdzna fontána s osvetlením.

„Obnova Tuhárskeho námestia je dlhodobo očakávaným projektom, na ktorom sme pracovali niekoľko rokov. Už v prípravnej fáze sme projekt tvorili spolu s obyvateľmi dotknutých lokalít a mladými architektmi na viacerých stretnutiach, aby nové námestie čo najviac zodpovedalo ich potrebám a predstavám,“ uviedla primátorka Alexandra Pivková.

Revitalizácia Tuhárskeho námestia má byť dokončená do 12 mesiacov. Ak však projekt bude napredovať bez komplikácií, práce by mohli byť podľa radnice hotové už počas jesene.
