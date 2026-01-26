< sekcia Regióny
Začína sa obnova Tuhárskeho námestia v Lučenci za vyše 1,3 milióna eur
Hlavným cieľom revitalizácie Tuhárskeho námestia je premeniť doposiaľ málo využívanú lokalitu na moderný a multifunkčný verejný priestor.
Autor TASR
Lučenec 26. januára (TASR) - V Lučenci sa začína realizácia projektu obnovy Tuhárskeho námestia za vyše 1,3 milióna eur. Samospráva už odovzdala stavenisko zhotoviteľom, práce by v prípade priaznivých podmienok mohli byť dokončené na jeseň. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Hlavným cieľom revitalizácie Tuhárskeho námestia je premeniť doposiaľ málo využívanú lokalitu na moderný a multifunkčný verejný priestor. Samospráva na projekt za približne 1.374.000 eur získala dotáciu z európskych fondov. Stavebné práce bude na základe výsledkov verejného obstarávania realizovať spoločnosť USD Lučenec, mobiliár dodá firma mmcité sk.
„Zhotovitelia v závislosti od poveternostných vplyvov začnú s prípravnými prácami ako napríklad zabezpečovanie vytyčovacích a geodetických prác. Taktiež budú riešiť zariadenie staveniska a následné búracie práce, pričom mesto bude vopred informovať dotknuté domácnosti o presnom termíne,“ priblížila Baboľová.
Projekt revitalizácie Tuhárskeho námestia bude pozostávať zo stavebných prác a sadových úprav na ploche takmer 8000 metrov štvorcových. V lokalite pribudnú chodníky zo zámkovej dlažby, nové osvetlenie, zeleň, dažďová záhrada, lavičky, stojany na bicykle, detské ihriská i workoutové ihrisko. Vybudujú aj malé námestie s amfiteátrom, chýbať nebude ani pochôdzna fontána s osvetlením.
„Obnova Tuhárskeho námestia je dlhodobo očakávaným projektom, na ktorom sme pracovali niekoľko rokov. Už v prípravnej fáze sme projekt tvorili spolu s obyvateľmi dotknutých lokalít a mladými architektmi na viacerých stretnutiach, aby nové námestie čo najviac zodpovedalo ich potrebám a predstavám,“ uviedla primátorka Alexandra Pivková.
Revitalizácia Tuhárskeho námestia má byť dokončená do 12 mesiacov. Ak však projekt bude napredovať bez komplikácií, práce by mohli byť podľa radnice hotové už počas jesene.
Hlavným cieľom revitalizácie Tuhárskeho námestia je premeniť doposiaľ málo využívanú lokalitu na moderný a multifunkčný verejný priestor. Samospráva na projekt za približne 1.374.000 eur získala dotáciu z európskych fondov. Stavebné práce bude na základe výsledkov verejného obstarávania realizovať spoločnosť USD Lučenec, mobiliár dodá firma mmcité sk.
„Zhotovitelia v závislosti od poveternostných vplyvov začnú s prípravnými prácami ako napríklad zabezpečovanie vytyčovacích a geodetických prác. Taktiež budú riešiť zariadenie staveniska a následné búracie práce, pričom mesto bude vopred informovať dotknuté domácnosti o presnom termíne,“ priblížila Baboľová.
Projekt revitalizácie Tuhárskeho námestia bude pozostávať zo stavebných prác a sadových úprav na ploche takmer 8000 metrov štvorcových. V lokalite pribudnú chodníky zo zámkovej dlažby, nové osvetlenie, zeleň, dažďová záhrada, lavičky, stojany na bicykle, detské ihriská i workoutové ihrisko. Vybudujú aj malé námestie s amfiteátrom, chýbať nebude ani pochôdzna fontána s osvetlením.
„Obnova Tuhárskeho námestia je dlhodobo očakávaným projektom, na ktorom sme pracovali niekoľko rokov. Už v prípravnej fáze sme projekt tvorili spolu s obyvateľmi dotknutých lokalít a mladými architektmi na viacerých stretnutiach, aby nové námestie čo najviac zodpovedalo ich potrebám a predstavám,“ uviedla primátorka Alexandra Pivková.
Revitalizácia Tuhárskeho námestia má byť dokončená do 12 mesiacov. Ak však projekt bude napredovať bez komplikácií, práce by mohli byť podľa radnice hotové už počas jesene.