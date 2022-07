FOTO: V Košiciach sa začína obnova vstupu na Verejný cintorín

Na snímke tlačový brífing (uprostred primátor Košíc Jaroslav Polaček) pred Verejným cintorínom v Košiciach pri príležitosti začiatku rekonštrukcie vstupu na cintorín. Košice, 13. júla 2022. Foto: TASR - František Iván

Košice 13. júla (TASR) – S revitalizáciou vstupu na košický Verejný cintorín na Rastislavovej ulici sa začína v týchto dňoch. Práce realizuje firma Euro-bau, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní so sumou 1,44 milióna eur. Vynoví priestor od vstupnej brány cintorína po centrálny kríž, novú podobu dostane aj súčasne parkovisko a trhovisko. Rekonštrukcia má trvať 12 mesiacov. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovalo vedenie mesta.Primátor Jaroslav Polaček spresnil, že pôjde najmä o stavebné práce spojené s obnovou existujúcich spevnených plôch, komunikácií, parkoviska, výsadby zelene, nových smart riešení a prvkov drobnej architektúry.Čo sa týka plochy pred pôvodnou vstupnou bránou na cintorín, koncipovaná má byť ako malé námestie s parčíkom, kde budú rásť stromy a okolo nich budú lavičky. Po rekonštrukcii sa zmenia aj priestory pred obradmi poslednej rozlúčky a miestom vstupu do urnového hája.Najväčší problém evidovala Správa mestskej zelene (SMsZ) s nedostatkom parkovacích miest. Ako uviedla jej riaditeľka Marta Popríková, parkovisko využívalo množstvo ľudí z rôznych okolitých súkromných firiem. Od budúceho roka má slúžiť najmä návštevníkom cintorína. Pôjde o závorové parkovisko, ktoré bude bezplatné prvé dve hodiny. Kapacita by mala dosiahnuť 70 parkovacích miest, súčasťou budú aj miesta pre ťažko zdravotne postihnutých a priestor pre bicykle. Pribudne tu tiež nabíjačka na elektrobicykle. Počas rekonštrukčných prác budú mať motoristi k dispozícii náhradné parkovisko.V stožiaroch nového osvetlenia budú integrované smart systémy, v ktorých môže byť umiestnených 13 bezpečnostných kamier alebo štyri nabíjacie miesta pre autá s elektrických pohonom.uviedlo mesto.Plocha parkoviska má po novom umožniť tiež vsakovanie vody, po jej prečistení sa bude používať na zalievanie zelene a stromov. Tie budú vysadené aj v zelených pásoch medzi parkovacími miestami.dodala Popríková.V rámci obnovy by okrem iného mali pribudnú aj podzemné kontajnery či pulty určené na predaj pietneho tovaru.