Začína sa Očovská folklórna hruda, tradične privíta účinkujúcich hostí
Očová 8. augusta (TASR) - V Očovej vo Zvolenskom okrese sa v piatok začína 21. ročník prehliadky tradičnej ľudovej kultúry Očovská folklórna hruda. Súčasťou budú folklórne súbory, skupiny, hudba a tradične aj sprievodné programy. TASR o tom informoval riaditeľ Remeselného dvora v Očovej Pavel Holík s tým, že trvať bude do soboty (9. 8.).
K súborom, ktoré pamätajú začiatky festivalu, patria predovšetkým domáce očovské kolektívy. Hruda sa tak zameriava najmä na prezentáciu folklórnych súborov a skupín z Podpoľania. „Návštevníci z rôznych kútov Slovenska chodia do Očovej najmä pre regionálny folklór,“ zdôraznil. Prezentovať ho budú v piatok v programe nazvanom Uvítanka, Očová, Očová. Diváci uvidia očovských umelcov s dôrazom na podpoliansku, zvlášť očovskú tradíciu. Po ňom bude nasledovať predstavenie, ktoré venujú spomienke na viacerých zosnulých folkloristov z Podpoľania. Deň ukončí koncert orchestra.
Holík upozornil aj na sobotné (9. 8.) večerné predstavenie, tvoriť ho budú dva programy. „Prvý je dielom Róberta Puškára - S husľami, fujarou a spevom po svete. Na druhom sa podieľajú detvianske súbory Podpoľanec a Detva spolu s domácim Očovanom pod názvom Živé srdce Podpoľania,“ priblížil.
Okrem toho je počas dvoch dní pripravený celý rad sprievodných podujatí. Budú to napríklad vyšívanie krivou ihlou, tkanie pokrovcov či vyhodnotenie súťaže o najkrajšie očovské priečelie a priedomie. „Hruda je však zaujímavá aj svojou kuchyňou. Ponúkať budeme miestnu špecialitu, rezance s urdou či halušky s bryndzou,“ dodal.
Očovská folklórna hruda býva venovaná nielen folklórnym súborom z Očovej, ale aj hudobníkom, ktorí sú rodákmi z tejto podpolianskej dediny. Očová je totiž plná umelcov, ktorí po celé desaťročia formovali nielen tvár podpolianskeho folklóru, ale sa stali známymi ako muzikanti, speváci či tanečníci vo viacerých súboroch po celom Slovensku, uzavrel Holík.
