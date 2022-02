Začína sa oprava mosta ponad Váh v Hlohovci, dopravu odstavia v apríli

Hlohovec 9. februára (TASR) – Nasledujúcich 18 mesiacov bude trvať v Hlohovci oprava cestného mosta ponad rieku Váh v smere od Trnavy. Vlastník, Trnavský samosprávny kraj (TTSK), ho odovzdal v stredu zhotoviteľovi SMS – Kovo-Sklo Hlohovec. Komplexná rekonštrukcia si vyžiada náklad 5,4 milióna eur a od apríla aj polročné úplné vylúčenie dopravy, informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



Most v Hlohovci bol postavený v roku 1964, má dĺžku 343 metrov a je najdlhším v rámci TTSK. Štyri desiatky rokov podľa slov Viskupiča na ňom nebola realizovaná zásadná oprava, je v havarijnom stave, no zrútenie mu nehrozí. Od roku 2019 je z neho vylúčená nákladná doprava. Denné štatistiky uvádzajú 14.000 až 16.000 prejazdov vozidiel.



Podľa slov zástupcu realizátora obnovy Davida Čápa prvé dve mesiace od prevzatia stavby budú robiť práce, ktoré dopravu neobmedzia. Následne podľa harmonogramu 20. apríla vylúčia dopravu na šesť mesiacov, most bude prechodný iba pre chodcov. Od 2. mája do 22. mája si práce vyžiadajú pre bezpečnosť úplné vylúčenie verejnosti.



Pre dve etapy výluky pripravuje TTSK a mesto Hlohovec v spolupráci s ďalšími podľa Viskupiča až 72 zainteresovanými subjektmi opatrenia na zmiernenie dosahov. Ide podľa primátora Hlohovca Miroslava Kollára o realizácie odstavných parkovísk, posilnenia vlakovej a autobusovej dopravy, kyvadlovej dopravy zo stanice, zabezpečenia náhradného pešieho prechodu cez Váh až po zabezpečenie školskej dochádzky pre deti z miestnej časti Šulekovo, ktorá sa nachádza za mostom a ďalšie. Mesto tiež, ako uviedol, pripravuje posilnenie svojej úradovne v Šulekove, aby občania mohli vybavovať agendu tam.



„Občania budú dostatočne a včas informovaní, a to aj prostredníctvom webovej stránky hlohoveckymost.sk, ktorú sme už spustili,“ zdôraznil Viskupič. V prípade doplňujúcich otázok je možné sa obrátiť na TTSK aj mailom na adresu hlohoveckymost@trnava-vuc.sk. Na webe by mali byť aj výstupy z webových kamier o aktuálnej dopravnej situácii. Oprava mosta v Hlohovci je podľa predsedu TTSK najväčšia infraštruktúrna výzva, TTSK vlani požiadal o prostriedky z eurofondov.



Po ukončení prác bude Hlohovčanov a cestujúcu verejnosť vítať zmodernizované cestné teleso, ktorého životnosť sa takto výrazne predĺži. Most rozšíria po oboch jeho stranách, vzniknú bezpečné chodníky a plnohodnotné cyklochodníky. Nové bude aj osvetlenie mosta.