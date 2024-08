Začína sa oprava mosta v Hnúšti, vyžiada si aj dopravné obmedzenia

Hnúšťa 1. augusta (TASR) - V meste Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota sa v tomto období začína rekonštrukcia mosta na ceste II/526 v smere na obec Klenovec. Práce by mali byť ukončené do ôsmich mesiacov a vyžiadajú si aj dopravné obmedzenia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Most na ceste II/526 v smere na Klenovec bol dlhodobo v zlom technickom stave a vyžadoval si komplexnú rekonštrukciu. Práce za vyše 580.000 eur s DPH bude realizovať spoločnosť ZEDAGEART, rekonštrukcia je hradená z rozpočtových zdrojov BBSK.



"Zhotoviteľ aktuálne rieši nevyhnutnú administratívu pred začiatkom samotných stavebných prác. Samotné práce by mali začať koncom budúceho týždňa," priblížila Štepáneková s tým, že rekonštrukcia má byť dokončená do ôsmich mesiacov.



Rekonštrukcia mosta si vyžiada jeho úplnú uzáveru, v úseku tak budú platiť dopravné obmedzenia. Osobné vozidlá, autobusy a nákladné vozidlá do celkovej hmotnosti 7,5 tony budú môcť využiť miestne komunikácie na uliciach Francisciho a Klokočova. "Obchádzková trasa pre nákladné vozidlá nad 7,5 tony celkovej hmotnosti povedie po okolitých obciach Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Lehota nad Rimavicou a Kokava nad Rimavicou," dodala hovorkyňa BBSK.