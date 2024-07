Začína sa päť dní trvajúci Medzinárodný novohradský folklórny festival

Lučenec 24. júla (TASR) - V areáli hradu Šomoška v okrese Lučenec sa v stredu popoludní začne v poradí už 28. ročník Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. Podujatie, ktoré potrvá do nedele (28. 7.), sa bude v nasledujúcich dňoch konať vo viacerých lokalitách v slovenskej i maďarskej časti regiónu, novinkou aktuálneho ročníka bude spoločný scénický program folkloristov. TASR o tom informoval odborný pracovník kultúrno-osvetových činností Novohradského osvetového strediska (NOS) Ján Šnúrik.



Festival odštartuje v areáli hradu Šomoška slávnostným otvorením, ktorého súčasťou budú krojované páry festivalových slovenských a zahraničných súborov a krojované páry z Novohradu. V nasledujúcich dňoch sa podujatie presunie do Lučenca, Salgótarjánu, Fiľakova, Poltára a viacerých slovenských i maďarských obcí Novohradu. Okrem domácich folklórnych zoskupení sa na festivale predstavia aj súbory z Bulharska, Holandska, Česka a Maďarska.



"Festival bude mať tento rok prívlastok výnimočný. Dôvodom je spoločný program súborov a jednotlivcov z Novohradu. Kým po minulé roky sa folkloristi z tunajších miest a obcí predstavili v samostatných vystúpeniach, tento rok sa zjednotili pod hlavičkou NOS a pripravili v rámci galaprogramu v Lučenci spoločný scénický program," priblížili organizátori.



Jedným z hlavných centier festivalu bude Lučenec, kde sa okrem galaprogramu s regrútskou tematikou uskutoční aj folklórny maratón, krojovaný sprievod ulicami mesta či trh s gastronomickými špecialitami. Súčasťou päť dní trvajúceho programu budú v regióne i rôzne výstavy či interaktívne, prezentačné a vzdelávacie programy. Festival vyvrcholí v nedeľu večerným galaprogramom v maďarskej obci Bánk.



Medzinárodný novohradský folklórny festival organizuje NOS v spolupráci so samosprávami a ďalšími partnermi. Podujatie finančne podporujú Fond na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj.