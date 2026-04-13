Začína sa piaty ročník novinárskeho festivalu Svet medzi riadkami
Ide o jediné stredoeurópske podujatie zamerané výlučne na žurnalistiku.
Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - V pondelok sa začína medzinárodný novinársky festival Svet medzi riadkami pre študentov žurnalistiky a aktívnych novinárov z krajín V4. Témou piateho ročníka sú mediálne bubliny a ich prepojenie s polarizáciou, dezinformáciami a stavom slobody médií. Koná sa na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. TASR o tom informovala koordinátorka Viktória Novotňaková.
Festival otvoria o 13.00 h a potrvá do piatka (17. 4.). Pripravené sú mnohé diskusie či workshopy. Program bude v slovenčine a angličtine s účasťou domácich aj zahraničných profesionálov z mediálnej praxe. „Diskusné panely, workshopy a praktické workshopy sa budú venovať polarizácii médií, zobrazovaniu menšín, postaveniu novinárok v redakciách, investigatívnym metódam aj stavu slobody tlače v regióne V4,“ priblížila koordinátorka festivalu.
Ide o jediné stredoeurópske podujatie zamerané výlučne na žurnalistiku. Festival je bezplatný, program, ako aj ďalšie informácie sú dostupné na jeho webovej stránke.
Podujatie Svet medzi riadkami sa koná každoročne od roku 2022. Zameriava sa na prepájanie študentov žurnalistiky s profesionálmi z praxe a na posilňovanie etických štandardov v žurnalistike stredoeurópskeho regiónu. Je súčasťou širšej vzdelávacej a mediálnej iniciatívy Svet medzi riadkami, ktorá od roku 2015 pôsobí pod hlavičkou organizácie Človek v ohrození. Iniciatíva spolupracuje so štyrmi slovenskými katedrami žurnalistiky, realizuje medzinárodné Erasmus+ programy a spolupracuje s viacerými slovenskými médiami.
