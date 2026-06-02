Začína sa posledná etapa stavby okružnej križovatky v Košiciach
V rámci tejto fázy sa začnú práce v stredovom ostrovčeku a v ostrovčekoch pri vjazde do križovatky z Cesty pod Hradovou a v smere od Kostolian nad Hornádom.
Autor TASR
Košice 2. júna (TASR) - V Košiciach sa v utorok po 10.00 h začne štvrtá etapa výstavby okružnej križovatky na Kostolianskej ceste. Ako informovalo mesto Košice na sociálnej sieti, pôjde o poslednú etapu prác.
V rámci tejto fázy sa začnú práce v stredovom ostrovčeku a v ostrovčekoch pri vjazde do križovatky z Cesty pod Hradovou a v smere od Kostolian nad Hornádom. Premávka bude obmedzená iba v mieste staveniska bez celkovej uzávery a bez vyznačenia obchádzkových trás.
Od 8. do 12. júna bude zhotoviteľ frézovať vozovku a klásť nový asfaltobetónový kryt. Dopravu budú v tomto termíne usmerňovať poverení pracovníci. „Žiadame motoristov o sledovanie zmien v organizácii dopravy, rešpektovanie dopravného značenia, zvýšenú pozornosť a rešpektovanie usmernení zhotoviteľa,“ dodali z magistrátu.
