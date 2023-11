Začína sa premena križovatky pri Jumbo centre, vyžiada si obmedzenia

Košice 17. novembra (TASR) - Mesto Košice začína s prácami na novej podobe frekventovanej križovatky na Gorkého ulici pri Jumbo centre, sprevádzať ich budú dopravné obmedzenia. Po sobotňajších (18. 11.) prípravných prácach dôjde od nedele (19. 11.) k realizácii vodorovného dopravného značenia.



Následne v priebehu týždňa osadia červeno-biele deliace obrubníky v dĺžke 145 metrov a zvislé dopravné značenie, čím dôjde k zmenám organizácie dopravy, informoval magistrát mesta.



Pracovníci dopravného značenia aj za asistencie príslušníkov štátnej a mestskej polície vykonajú práce naplánované na sedem dní. Uskutočnia sa za plnej premávky, pričom doprava bude vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu na jednotlivých vetvách križovatky. "Apelujeme preto na motoristov, aby dodržiavali zásady bezpečnej premávky, pred vstupom na križovatku výrazne znížili rýchlosť a rešpektovali dočasné dopravné značenie a pokyny polície. Vzhľadom na to, že dopravné obmedzenia súvisiace s dočasným znížením počtu jazdných pruhov môžu spôsobiť krátkodobé zdržania, odporúčame im, aby do konca novembra najmä v čase dopravnej špičky zvážili prejazd týmto úsekom a využívali iné alternatívne trasy," uviedol hovorca mesta Dušan Tokarčík.



Následne od začiatku posledného novembrového týždňa bude premávka na križovatke vedená ako na bežnom kruhovom objazde. Na rozdiel od súčasnosti tak budú musieť dať vodiči idúci z Gorkého a Štefánikovej ulice pri vstupe do križovatky prednosť vozidlám, ktoré sa už budú nachádzať na kruhovom objazde.



Cieľom úprav je zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a priniesť upokojenie dopravy. Zmeny dopravného značenia odsúhlasil koncom októbra Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach. "Mesto Košice pri ich uskutočňovaní spolupracuje aj s iniciatívou Čas spomaliť, ktorá pred rokom práve na tento účel získala grant vo výške 25.000 dolárov od americkej nadácie Bloomberg Philanthropies. Podmienkou udelenia grantu bolo, aby sa projekt dopravného značenia stihol zrealizovať do konca roku 2023," informoval hovorca.



Stavebnými úpravami v budúcom roku po získaní stavebného povolenia sa má z križovatky postupne stať kruhový objazd, aký je napríklad na Moldavskej ceste.