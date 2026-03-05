< sekcia Regióny
Začína sa prihlasovanie do májového Týždňa dobrovoľníctva
Autor TASR
Banská Bystrica 5. marca (TASR) - Príležitosť zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít, stretnúť výnimočných ľudí a podať pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné, ponúkne Týždeň dobrovoľníctva. V poradí 18. ročník kampane sa uskutoční od 18. do 24. mája. Eva Ščepková z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií TASR informovala, že aktuálne sa začína prihlasovanie do kampane. Organizácie môžu svoje aktivity prihlasovať do 10. apríla.
Týždeň dobrovoľníctva je celoslovenská kampaň, ktorá propaguje a oslavuje dobrovoľníctvo a dobré skutky. Pripravuje ho Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami v Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre, Žiline, Trenčíne, Trnave a Prešove. V poradí 18. ročník kampane je súčasťou Medzinárodného roka dobrovoľníctva 2026.
„Počas siedmich dní sa po celom Slovensku stretávajú ľudia, organizácie, školy a firmy, aby urobili konkrétne dobré skutky pre svoje okolie - spoločne, zmysluplne a dobrovoľne,“ uviedla Ščepková s tým, že to je zároveň príležitosť poukázať na množstvo užitočnej práce, ktorá sa vďaka dobrovoľníctvu na Slovensku vykonáva.
Ako doplnila, zapojením sa do Týždňa dobrovoľníctva môžu organizácie získať nových dobrovoľníkov na konkrétne aktivity a projekty. „Účasť v celoslovenskej kampani zároveň zvyšuje ich viditeľnosť v médiách aj medzi verejnosťou, čím si môžu posilniť dôveryhodnosť a osloviť nových podporovateľov či partnerov,“ skonštatovala. Aktívne zapojenie tiež podľa jej slov pomáha budovať pevnejší vzťah s komunitou, ukazuje spoločenskú zodpovednosť organizácie a vytvára priestor na dlhodobú spoluprácu s miestnymi aktérmi.
Organizácie sa môžu do nového ročníka Týždňa dobrovoľníctva prihlásiť do 10. apríla prostredníctvom oficiálneho webu www.tyzdendobrovolnictva.sk a www.growni.sk/tyzdendobrovolnictva. Na webovej stránke sa organizácia zaregistruje a následne môže pridávať neobmedzené množstvo dobrovoľníckych príležitostí. Kontakt s organizáciami a podporu pri realizácii aktivít poskytujú v regiónoch krajské dobrovoľnícke centrá. Pre verejnosť budú dobrovoľnícke príležitosti zverejnené od 20. apríla.
