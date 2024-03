Začína sa prvá etapa rekonštrukcie cesty Lysá Poľana - Podspády

Tatranská Javorina 7. marca (TASR) - V Tatranskej Javorine neďaleko poľských hraníc za v týchto dňoch začala rekonštrukcia cesty v úseku Lysá Poľana - Podspády. Ide o prvú etapu projektu, ktorá si vyžiada približne 600.000 eur, a práce potrvajú do konca októbra. Uviedol to pri príležitosti stredajšieho (6. 3.) odovzdania staveniska riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) Marcel Horváth.



"Na slovenskej strane zrekonštruujeme 1,5 kilometra až po hranicu v Lysej Poľane. Dohromady spolu s poľským partnerom opravíme 4,7-kilometrový úsek cesty cez hranicu," uviedol Horváth. Práce bude zhotoviteľ realizovať vždy v jednom jazdnom pruhu, takže v úseku bude obmedzená doprava. Na ceste je podľa riaditeľa SÚC potrebné doplniť záchytné bezpečnostné zariadenie, v dôsledku čoho dôjde k rozšíreniu krajnice. Pribudnú tam odvodňovacie prvky, nové vodorovné značenie, zrekonštruujú sa aj tri priepusty a konštrukčné vrstvy vozovky.



"Získali sme cez Interreg prostriedky na túto cestnú komunikáciu, ďalších 200.000 eur doplácame zo svojho a opravený bude úsek až po štátnu hranicu," uviedol predseda PSK Milan Majerský. SÚC získala do majetku od Slovenskej správy ciest aj mostný objekt v Lysej Poľane, ten chcú neskôr taktiež obnoviť. Aktuálne prešovskí cestári pracujú na majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov, ktoré by slúžili na dočasné premostenie. "Máme pripravený projekt, tam sa uvažuje nad demoláciou mosta. Potrebujeme ešte vybaviť stavebné povolenie na slovenskej aj poľskej strane tak, aby sme ešte v tomto programovacom období stihli požiadať o nenávratný finančný príspevok," doplnil Horváth.



Majerský skonštatoval, že finančné zdroje z eurofondov investované do ciest a mostov v rámci spoločných slovensko-poľských projektov, sú veľkým prínosom pre rozvoj cestovného ruchu v tomto regióne.