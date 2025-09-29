Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Začína sa rekonštrukcia časti krajskej cesty III/1497 v Palárikove

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

V rámci modernizácie sa zrealizuje výmena asfaltového krytu vozovky, lokálne opravy podložia, úprava krajníc a nové vodorovné dopravné značenie.

Autor TASR
Palárikovo 29. septembra (TASR) - Regionálna správa a údržba ciest Nitra spúšťa rekonštrukciu krajskej cesty III/1497 v Palárikove. Oprava takmer 1,7 kilometra dlhého úseku cesty od železničného priecestia po intravilán mesta sa začne počas tohto týždňa, informoval Nitriansky samosprávny kraj.

Rekonštrukcia bude financovaná z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Do verejnej súťaže sa prihlásilo deväť firiem. Víťazná firma ponúkla zhotovenie diela za sumu 167.981 eur bez DPH.
.

