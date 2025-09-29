< sekcia Regióny
Začína sa rekonštrukcia časti krajskej cesty III/1497 v Palárikove
V rámci modernizácie sa zrealizuje výmena asfaltového krytu vozovky, lokálne opravy podložia, úprava krajníc a nové vodorovné dopravné značenie.
Autor TASR
Palárikovo 29. septembra (TASR) - Regionálna správa a údržba ciest Nitra spúšťa rekonštrukciu krajskej cesty III/1497 v Palárikove. Oprava takmer 1,7 kilometra dlhého úseku cesty od železničného priecestia po intravilán mesta sa začne počas tohto týždňa, informoval Nitriansky samosprávny kraj.
Rekonštrukcia bude financovaná z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Do verejnej súťaže sa prihlásilo deväť firiem. Víťazná firma ponúkla zhotovenie diela za sumu 167.981 eur bez DPH.
