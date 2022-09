Začína sa rekonštrukcia cesty od obce Herľany na Banské

Košice 8. septembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) začína s rekonštrukciou cesty II/576 v dĺžke šiestich kilometrov od obce Herľany (okres Košice-okolie) na obec Banské (okres Vranov nad Topľou). Základný kameň stavby vo štvrtok slávnostne poklepali v Herľanoch. Projekt v cene 3,32 milióna eur zahŕňa aj rekonštrukciu mosta a 13 priepustov, práce s dopravnými obmedzeniami by mali byť ukončené v lete budúceho roka.



Most cez horský potok pri Herľanoch, ktorý bol v havarijnom stave, je aktuálne stále uzavretý. Správa ciest KSK realizovala búracie práce a pripravuje betónové bloky, na ktorých bude osadené náhradné mostné provizórium. "To by malo prísť budúci týždeň, následne budeme čakať, aby okresný dopravný inšpektorát a okresný úrad Košice–okolie umožnili prejazd po tejto ceste," povedal pre TASR investično-technický riaditeľ Správy ciest KSK Matej Pindroch.



Realizácia projektu "ID R 002 II/576 Bohdanovce- Herľany – I. etapa" je financovaná cez eurofondy. Zhotoviteľom je firma Colas Slovakia.



"Rekonštrukcia cesty bude prebiehať za čiastočnej uzávery, začíname budúci týždeň prvým 600-metrovým úsekom, kde bude vymenené podložie a daný nový asfalt, následne sa presunieme vyššie smerom na obec Banské a tam budeme rekonštruovať priepusty. Stavba by mala byť hotová za sedem mesiacov, samozrejme, v zimnom období bude prerušená," priblížil Pindroch. Pre stavbu nového mosta dôjde na jar k úplnej uzávere cesty, podľa predpokladov by mala trvať do 60 dní.



Dlhoočakávaná rekonštrukcia by mala skvalitniť dopravnú infraštruktúru medzi Košickým a Prešovským krajom. Do zásobníka eurofondových projektov z operačného programu IROP bola pritom daná už v roku 2012. Predseda KSK Rastislav Trnka v tejto súvislosti označil systém využívania eurofondov za zle nastavený vrátane zákona o verejnom obstarávaní. Poukázal aj na to, že verejné obstarávanie na projekt sa muselo opakovať, keď postupne ani jeden z deviatich uchádzačov z prvého kola nebol ochotný projekt realizovať vzhľadom na nárast cien v stavebníctve. "Proces čerpania eurofondov je na Slovensku asi najkomplikovanejší zo všetkých krajín EÚ. Ak by sme tento úsek začali rekonštruovať pred siedmimi rokmi, aj cena by bola minimálne o polovicu nižšia a ľudia by už dávno mohli jazdiť po novej ceste. Takto sme v časovom strese, keďže budúci rok musíme definitívne vyčerpať eurofondy z programového obdobia, ktoré sa končilo 31. decembra 2020," povedal.



Na druhú etapu projektu rekonštrukcie cesty II/576 medzi Bohdanovcami a Herľanmi aktuálne prebieha verejné obstarávanie. Aj tam sa vyčlenené finančné prostriedky z eurofondov pritom musia vyčerpať do konca budúceho roka.