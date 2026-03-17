Začína sa rekonštrukcia Gemersko-malohontského múzea
Autor TASR
Rimavská Sobota 17. marca (TASR) - V Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) sa začína s modernizáciou inštitúcie za približne 1,7 milióna eur. V rámci projektu bude komplexne zmodernizovaná stála expozícia múzea, rekonštrukciou prejde celé druhé poschodie budovy. Na tlačovej konferencii o tom v utorok informovali predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter a riaditeľka múzea Éva Kerényi.
Stála expozícia rimavskosobotského múzea bola vytvorená v roku 1979, v súčasnosti tak už nezodpovedala požiadavkám múzejníctva 21. storočia. „Múzeá v dnešnej dobe už nie sú len vedecké, ale aj spoločenské fóra. Prezentujeme nielen zbierkové predmety, ale aj ich príbehy. Múzeá sú vzdelávacie centrá, centrá relaxu, zábavy a voľného času, a práve to je naším cieľom,“ skonštatovala Kerényi.
Nová expozícia v GMM bude tak ako doposiaľ prezentovať prírodné a kultúrne bohatstvo Gemera-Malohontu, historického regiónu, ktorý sa v súčasnosti rozprestiera na území dvoch štátov v troch samosprávnych krajoch. Podľa predsedu BBSK však pôjde o modernú expozíciu cielenú na novú generáciu návštevníkov. „Bude tu možné vidieť nové interaktívne prvky, rôzne dotykové panely, videomapping a 4D prvky. Expozícia bude trojjazyčná, v slovenčine, maďarčine a angličtine,“ doplnil Lunter.
Modernizácia stálej expozície je financovaná najmä z európskych zdrojov, múzeum získalo takmer 900.000 eur v rámci programu Interreg V-A Maďarsko - Slovensko. V cezhraničnom projekte spolupracujú štyri inštitúcie zo Slovenska a Maďarska, a to rimavskosobotské múzeum Rímsky hrad v Iži, Miklušova väznica v Košiciach a kaštieľ Máthé v maďarskom meste Vásárosnamény. Vďaka ďalším eurofondom a spolufinancovaniu BBSK prejde v GMM rekonštrukciou aj celé druhé podlažie budovy vrátane chodieb a sociálnych zariadení.
V rámci prípravných prác sa v Rimavskej Sobote realizoval aj architektonicko-historický pamiatkový výskum budovy múzea, ktorý je podkladom pre samotnú rekonštrukciu. Zamestnanci tiež museli rozobrať pôvodnú stálu expozíciu a jednotlivé exponáty zabaliť a dočasne uskladniť, aby boli počas stavebných prác chránené.
Nová stála expozícia GMM by mala byť pre verejnosť sprístupnená v lete 2027. Múzeum bude dovtedy fungovať v obmedzenom režime. Pre verejnosť budú naďalej prístupné dočasné výstavy, a to za znížené polovičné vstupné.
GMM v Rimavskej Sobote je piatym najstarším múzeom na Slovensku. Jeho história siaha do roku 1882, keď v budove pôvodne delostreleckých kasární zorganizoval profesor biológie a neskôr prvý riaditeľ múzea Ján Fábry umelecko-archeologickú výstavu Gemerskej župy. Múzeum vo svojom fonde v súčasnosti eviduje vyše 100.000 zbierkových predmetov.
