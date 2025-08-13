< sekcia Regióny
Začína sa rekonštrukcia mosta pri Trstenej na Ostrove
Krajská samospráva tento rok pripravuje aj ďalšie rekonštrukcie, ktoré sa týkajú dvoch mostov na juhu kraja cez rieku Čierna voda.
Autor TASR
Trstená na Ostrove 13. augusta (TASR) - Pri obci Trstená na Ostrove v okrese Dunajská Streda sa začali práce na rozsiahlej rekonštrukcii mosta na ceste druhej triedy. Dôvodom modernizácie je jeho havarijný stav, ktorý už nevyhovuje technickým ani bezpečnostným požiadavkám a predstavuje riziko pre vodičov. Most bude úplne uzavretý, doprava bude od piatkového (15. 8.) poludnia presmerovaná na obchádzkovú trasu. Informoval o tom odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„Rekonštrukcia zahŕňa výstavbu nového mosta, kompletnú obnovu mostného zvršku, vybudovanie novej spodnej stavby a inštaláciu odvodňovacieho systému. Odstránia sa tiež nerovnosti povrchu vozovky,“ spresnil predseda TTSK Jozef Viskupič. V súvislosti s modernizáciou ciest a mostov hovorí o kľúčových investíciách, ktoré majú priamy vplyv na každodenný život obyvateľov aj bezpečnosť dopravy. „Systematicky sa zameriavame na objekty, ktoré sú najkritickejšie, a v spolupráci s odborníkmi zabezpečujeme ich obnovu,“ doplnil.
Z dôvodu rozsahu prác bude most úplne uzavretý, rovnako ako aj jeho bezprostredné okolie. Doprava bude presmerovaná na obchádzkovú trasu, ktorá bude vyznačená dočasným dopravným značením. „Osobná doprava bude presmerovaná cez obec Jurová a nákladná doprava povedie cez Holice na Ostrove, Mliečany a Gabčíkovo. Úplná uzávera bude zriadená v piatok 15. augusta od 12.00 h, keď dôjde k osadeniu dočasného dopravného značenia,“ priblížili z odboru komunikácie. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť OAT spol., ktorá bola vysúťažená vo verejnom obstarávaní. Cena diela je 1,2 milióna eur, pričom práce by mali byť ukončené najneskôr do 210 dní od začiatku realizácie.
Krajská samospráva tento rok pripravuje aj ďalšie rekonštrukcie, ktoré sa týkajú dvoch mostov na juhu kraja cez rieku Čierna voda. „Každý nový alebo zrekonštruovaný most znamená nielen pohodlnejšie cestovanie, ale aj lepšie prepojenie obcí a regiónov. Teší ma, že sa nám aj v tomto roku darí pokračovať v systematickej obnove dopravnej infraštruktúry aj na juhu nášho kraja,“ doplnil podpredseda TTSK József Berényi.
