Začína sa rekonštrukcia mosta v Ploskom za takmer dva milióny eur

Košice 25. februára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začal s rekonštrukciou mosta cez rieku Torysa v obci Ploské v okrese Košice-okolie. Oprava zahŕňa aj cestu tretej triedy v intraviláne obce. Rekonštrukcia bude stáť takmer 1,9 milióna eur, informoval KSK.



Ide o jednu z najväčších investičných akcií kraja v tomto roku. Obnova mosta bude prebiehať počas čiastočnej uzávery cesty III/3336, a to uzavretím jedného jazdného pruhu. "Premávka bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu. Dĺžka výstavby od odovzdania staveniska zhotoviteľovi je 200 pracovných dní," informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.



Pred samotnou realizáciou stavby vykonali prieskum sietí, zameranie územia, dendrologický, geotechnický prieskum a samotnú diagnostiku mosta. Na základe toho sa zistilo, že most je vo veľmi zlom stavebno-technickom stave - stupeň 6 a vyžaduje si nevyhnutnú rekonštrukciu. Trojpoľový most postavili v roku 1974 z prefabrikovaných nosníkov typu Vloššák. Vozovka na moste vykazuje poruchy ako sieťové trhliny, priečne, pozdĺžne nerovnosti či rozpad betónu.



"Práce sa začali výrubom stromov na základe dendrologického prieskumu. Následne sa bude pokračovať v odstraňovaní konštrukčných vrstiev vozovky. Po celkovej rekonštrukcii sa zvýši bezpečnosť na cestnej komunikácii a zlepší sa aj životné prostredie v okolí stavby," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



KSK oznámil, že tento rok plánuje opraviť spolu 13 mostov a tri úseky ciest za takmer 14,5 milióna eur. V prípade získania nenávratného finančného príspevku sa pustí aj do opráv ďalších dvoch mostov a dvoch úsekov ciest v celkovej hodnote viac ako desať miliónov eur.