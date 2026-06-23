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Začína sa rekonštrukcia Súsošia Najsvätejšej Trojice v centre Trnavy
Skorý reštaurátorský zásah podľa neho zabráni rozsiahlejšej degradácii Trojičky, ktorá je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok.
Autor TASR
Trnava 23. júna (TASR) - V týchto dňoch sa začína rekonštrukcia Súsošia Najsvätejšej Trojice na Trojičnom námestí v Trnave. Lešenie bude okolo sôch stáť do výšky viac ako 14 metrov celé leto, až do jarmoku. Na práce je vyčlenených 80.000 eur. Informovalo o tom mestské kultúrne stredisko Zaži v Trnave.
„Vlastné indície, ale aj podnety od obyvateľov Trnavy signalizovali, že súsošie pomaly degraduje, museli sme ho pred časom pre zamedzenie úrazu opáskovať. Stav bol vyhodnotený ako problematický, na základe toho sme našli vo vlastných príjmoch prostriedky na reštaurátorské práce,“ povedal riaditeľ Zaži v Trnave Peter Cagala.
Skorý reštaurátorský zásah podľa neho zabráni rozsiahlejšej degradácii Trojičky, ktorá je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok. Ušetrí zároveň prostriedky, ktoré by boli vynaložené na konsolidáciu komplikovanejších a rozsiahlejších poškodení v prípade neriešenia situácie.
„V prvej etape musíme súsošie dôkladne na povrchu očistiť a odstrániť prípadné uvoľnené alebo nevhodné tmelenia. Potom povrch kamennej hmoty zakonzervujeme,“ povedal reštaurátor Tomáš Kružlík. Od druhej polovice júla sa začne rekonštrukcia hmoty, doplnenie absentujúcich častí minerálnym tmelom s vhodnou farebnosťou a štruktúrou povrchu. Potom nastúpi lokálna retuš.
Súsošie sa v centre Trnavy prvý raz objavilo v roku 1695. V roku 1949 ho komunisti rozobrali, podstatná časť bola zložená v múzeu a v Spolku sv. Vojtecha v nevyhovujúcich podmienkach. Na námestie sa vrátilo po 44 rokoch a komunistickým režimom zavinenej prestávke v novembri 1993, priblížilo mestské kultúrne stredisko.
„Vlastné indície, ale aj podnety od obyvateľov Trnavy signalizovali, že súsošie pomaly degraduje, museli sme ho pred časom pre zamedzenie úrazu opáskovať. Stav bol vyhodnotený ako problematický, na základe toho sme našli vo vlastných príjmoch prostriedky na reštaurátorské práce,“ povedal riaditeľ Zaži v Trnave Peter Cagala.
Skorý reštaurátorský zásah podľa neho zabráni rozsiahlejšej degradácii Trojičky, ktorá je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok. Ušetrí zároveň prostriedky, ktoré by boli vynaložené na konsolidáciu komplikovanejších a rozsiahlejších poškodení v prípade neriešenia situácie.
„V prvej etape musíme súsošie dôkladne na povrchu očistiť a odstrániť prípadné uvoľnené alebo nevhodné tmelenia. Potom povrch kamennej hmoty zakonzervujeme,“ povedal reštaurátor Tomáš Kružlík. Od druhej polovice júla sa začne rekonštrukcia hmoty, doplnenie absentujúcich častí minerálnym tmelom s vhodnou farebnosťou a štruktúrou povrchu. Potom nastúpi lokálna retuš.
Súsošie sa v centre Trnavy prvý raz objavilo v roku 1695. V roku 1949 ho komunisti rozobrali, podstatná časť bola zložená v múzeu a v Spolku sv. Vojtecha v nevyhovujúcich podmienkach. Na námestie sa vrátilo po 44 rokoch a komunistickým režimom zavinenej prestávke v novembri 1993, priblížilo mestské kultúrne stredisko.