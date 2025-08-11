< sekcia Regióny
Začína sa rekonštrukcia zadného traktu Divadla Jána Palárika v Trnave
Návštevníkov divadla sa dotknú rekonštrukčné práce len minimálne.
Autor TASR
Trnava 11. augusta (TASR) - Zadný trakt Divadla Jána Palárika v Trnave čaká rekonštrukcia za 1,6 milióna eur s DPH. Týkať sa bude štyroch podlaží, v podkroví vznikne nová herecká skúšobňa. Práce budú financované z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Pri príležitosti odovzdania staveniska zhotoviteľovi rekonštrukčných prác o tom informovali riaditeľka divadla Zuzana Hekel a predseda TTSK Jozef Viskupič.
„Rekonštrukcia sa bude týkať štyroch podlaží. Pivnice, dvoch nadzemných podlaží aj podkrovia. Za najväčšiu zmenu k lepšiemu považujeme to, že v podkroví vznikne nová herecká skúšobňa, čo nám umožní efektívnejšie plánovať skúšanie a hranie predstavení,“ priblížila Hekel na pondelkovej tlačovej konferencii.
Návštevníkov divadla sa dotknú rekonštrukčné práce len minimálne. „Hrať sa bude rovnako veľa, rovnako často, celý repertoár, avšak bude sa hrať celý vo veľkej sále. Budeme musieť odstaviť naše štúdio, z ktorého sa stane improvizovaná herecká šatňa,“ ozrejmila. Ukončenie prác je naplánované na koniec roka 2026. Podčiarkla, že ide o historicky najväčšiu rekonštrukciu divadla. Práce zrealizuje spoločnosť CS, ktorej ponuka uspela vo verejnom obstarávaní.
„Zlepšíme podmienky umeleckým aj technickým zamestnancom divadla. Renováciou prejdú šatne, priestory určené pre javiskových technikov, zvukárov, osvetľovačov aj rekvizitárov. Upravený bude tiež, ľudovo povedané, bufet, v ktorom pamätne sedával aj Jaro Filip,“ doplnil Viskupič. Poukázal tiež na to, že v uplynulých rokoch prešla rekonštrukciou zrkadlová sála i fasáda budovy. Od roku 2018 investovala krajská samospráva do budovy divadla takmer 1,9 milióna eur.
