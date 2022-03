Začína sa rozsiahla rekonštrukcia mosta na Škultétyho ulici v Prešove

Prešov 14. marca (TASR) - Most na Škultétyho ulici v Prešove je jedným z najvyťaženejších dopravných objektov, čomu podľa radnice zodpovedá aj jeho stav. Po dlhých rokoch sa však dočká obnovy. Samospráva v pondelok odovzdala stavbu zhotoviteľovi.



„Jeho rekonštrukcia je jednou z najväčších investícií v tomto roku. Most dlhodobo chátral a rekonštrukcia je naozaj nevyhnutná, najmä z hľadiska bezpečnosti,“ zdôvodnila primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová, zároveň vyzvala na ohľaduplnosť pri prácach, ktoré potrvajú približne osem mesiacov.



Práce zahŕňajú rekonštrukciu cestného nadjazdu spolu s úpravou priľahlých úsekov komunikácie pred a za mostom. Na rad príde aj obnova chodníkov a revíznych šácht pozdĺž mostnej komunikácie. Nové dažďové vpuste budú po obnove napojené na kanalizáciu na Radlinského ulici, zrekonštruuje sa aj mostné zábradlie a rímsy. Počas jednotlivých prác sa bude dbať aj na ochranu železničnej trate Prešov – Plaveč pod mostom a trakčného vedenia. Celkové náklady dosiahnu takmer 2,07 milióna eur a projekt mesto financuje z úverových zdrojov. Zhotoviteľom prác je spoločnosť Eurovia SK.



Prípravné práce sa budú do veľkej miery realizovať bez obmedzenia dopravy. „Samotné stavebné práce sa však už nezaobídu bez dopravných obmedzení a dôjde k úplnej uzávere mosta. Od apríla sa doprava presmeruje na obchádzkové trasy, chodci budú prechádzať po dočasne vytvorenej lávke,“ upozornila primátorka s tým, že na najbližších križovatkách dôjde aj k zmene dopravného značenia. Na križovatkách Škultétyho – Masarykova – Kuzmányho a Škultétyho – Budovateľská sa v tejto súvislosti zmenia aj signálne plány.



Zmeny sa pre rekonštrukciu dotknú liniek mestskej hromadnej dopravy, počas uzávery nebude premávať trolejbusová linka číslo 38 a na linkách číslo 2, 5 a 7 dôjde k úpravám trás. Linka číslo 2 bude obsluhovaná autobusom a vznikne aj náhradná autobusová linka číslo 3. O všetkých ďalších dopravných obmedzeniach bude radnica vodičov, chodcov i cestujúcich včas informovať.