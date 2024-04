Začína sa tretia sezóna prehliadok Piešťany podľa Wintera

Piešťany 1. apríla (TASR) - V Piešťanoch budú po zimnej prestávke pokračovať obľúbené turistické zážitkové prehliadky Piešťany podľa Wintera. Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj pozýva na už tretiu jarnú sezónu, informovala Simona Kožiaková z KOCR.



O tento typ prehliadky bol v uplynulých sezónach veľký záujem. "Nejde o bežné potulky s výkladom turistického sprievodcu. Účastníci dostanú slúchadlá, z ktorých si vypočujú dramatizáciu osudu rodiny Winterovcov v podaní hercov Divadla Jána Palárika v Trnave. Hlavným hrdinom je podnikateľ, vizionár a večný optimista Ľudovít Winter, ktorý kúpele Piešťany preslávil po celom svete," uviedla. Prvá prehliadka sa uskutoční v sobotu 6. apríla a ďalšie budú pokračovať vždy v sobotu až do 25. mája so začiatkom o 10.00 a 14.00 h.



Okrem hlasového sprievodu zahrajú na jednotlivých stanovištiach po meste a Kúpeľnom ostrove scénky zo života Wintera ochotnícki herci z Divadla Etapy a Divadla Z malého Ríma v dobových kostýmoch. Príbeh sa odohráva na pozadí najcennejších pamätihodností spojených s kúpeľnou históriou Piešťan. Začína sa na Kolonádovom moste a ďalšími zastávkami sú Kursalon, liečebný dom Zelený strom, socha barlolámača, kúpeľné hotely a kúpalisko Eva. Za výstavbou všetkých stojí rodina Winterovcov.



"Cesta Ľudovíta Wintera za úspechom nebola jednoduchá. Prežil dve svetové vojny a ekonomickú krízu, bol prenasledovaný, vypočúvaný a väznený v koncentračnom tábore. Jeho dielo i odkaz mali upadnúť do zabudnutia, ale aj vďaka zážitkovým prehliadkam sú stále živé," doplnila Kožiaková. Súčasníkom ho pripomína jeho socha sediaca na Kolonádovom moste, pozorujúca život na Kúpeľnom ostrove.



Zážitkové prehliadky sú v slovenčine i maďarčine, vstupenky sú v predaji online cez web krajzazitkov.sk alebo prostredníctvom osobnej rezervácie v Piešťanskom informačnom centre.