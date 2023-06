Začína sa týždňový festival Dni tanca, poukázať chce na rozličnosť

Banská Bystrica 4. júna (TASR) - V Banskej Bystrici sa v nedeľu popoludní začína týždeň trvajúci medzinárodný festival Dni tanca 2023. S podtitulom Tanec pre každé telo má aktuálny ročník podujatia poukázať i na rozličnosť umelcov. Okrem tanečných predstavení prinesie festival aj workshopy, premietanie filmov či diskusie. TASR o tom informovalo Divadlo Štúdio tanca, ktoré podujatie organizuje.



V znamení hesla Tanec pre každého chce festival tento rok upriamiť pozornosť na rozličnosť umelcov a umenia. Diváci tak budú môcť vidieť tancujúceho herca, hrajúceho tanečníka, tancujúcich netanečníkov, hendikepovaných či umelcov z rôznych kultúrnych zázemí. Dni tanca prinesú napríklad predstavenie tanečnej skupiny Candoco tvorenú tanečníkmi so fyzickými obmedzeniami, ktorá bude reprezentovať prácu s inkluzivitou, či vystúpenie Raimondy Gudavičiuté, ktorá na javisku so svojim synom ukáže prepojenie roly matky a tanečnice.



"Diváci budú mať možnosť zapojiť sa do festivalu naplno. Celý festival sme koncipovali tak, že ukazujeme presahovosť tanca do rôznych oblastí. Budú môcť vidieť tanečné filmy, zapojiť sa do diskusných formátov a na vlastnom tele zakúsiť pohybové a tanečné workshopy. Nad tým všetkým stoja samotné predstavenia realizované zahraničnými umelcami," priblížila riaditeľka Divadla Štúdio tanca Lucia Kašiarová. Ako dodala, verejnosti sa na festivale predstavia popri slovenských tanečníkoch i umelci z Talianska, Španielska, Dánska, Francúzska, Nemecka či Česka.



Festival Dni tanca 2023 štartuje v nedeľu popoludní trojicou predstavení v priestoroch Divadla Štúdio tanca a potrvá sedem dní. Podujatia a aktivity sa budú konať na viacerých miestach v Banskej Bystrici, niektoré bude hostiť Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Veľká časť programu je pre verejnosť prístupná zdarma, všetky informácie o programe sú dostupné na webovej stránke www.dnitanca.sk.