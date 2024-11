Začína sa úplná uzávera cesty v úseku medzi Trstínom a Jablonicou

Jablonica 9. novembra (TASR) - V sobotu sa od 6.00 h začína úplná uzávera cesty na Bielej hore v úseku medzi Trstínom a Jablonicou pre mimoriadny výrub stromov. Cesta bude neprejazdná do 17. novembra do 22.00 h. TASR o tom informoval hovorca Slovenskej správy ciest Lukáš Trepáč.



"Obchádzkové trasy budú riadne označené dopravným značením," priblížil. Pre vozidlá nad 12 ton povedie obchádzka cez obce Jablonica - Brezová pod Bradlom - Vrbové - Trstín a späť. Pre vozidlá do 12 ton povedie cez obce Jablonica - Prievaly - Buková - Trstín a späť. "Stavebné práce na budovaní oporných múrov budú pokračovať aj v zime, keďže bude využitá technológia suchých stavebných procesov, ktorá nevyžaduje zimnú prestávku," dodal Trepáč.



Práce na rekonštrukcii cesty I/51 v úseku Biela hora sú súčasťou investičnej akcie Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste prvej triedy v Trnavskom samosprávnom kraji. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie je koniec roka 2025, výška investícií dosiahne 13 miliónov eur.