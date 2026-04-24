Začína sa vyhodnotenie celoslovenskej novinárskej súťaže Štúrovo pero
Počas prvého dňa podujatia sú na programe hodnotiace semináre, vyhodnotenie bude v sobotu (25. 4.) popoludní.
Autor TASR
Zvolen 24. apríla (TASR) - Vo Zvolene sa v piatok začína celoslovenská novinárska súťaž Štúrovo pero. Počas prvého dňa podujatia sú na programe hodnotiace semináre, vyhodnotenie bude v sobotu (25. 4.) popoludní. TASR o tom informovala riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene Lenka Malovcová, ktorá je jedným z hlavných organizátorov 32. ročníka súťaže.
Spresnila, že tento rok sa do súťaže prihlásilo 56 stredoškolských a vysokoškolských časopisov, 17 online projektov a 64 novinárov. O cenu za rubriky, ktoré pomáhajú zvyšovať finančnú gramotnosť na stredných školách, sa uchádzalo 10 časopisov. Súčasťou dvojdňového programu budú hodnotiace semináre, diskusie s reportérmi a redaktormi. Podľa riaditeľky sa na vyhodnotení pod Pustým hradom každý rok zúčastní viac ako 200 študentov z celého Slovenska.
Štúrovo pero je otvorené aj pre slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí študujú na školách v zahraničí, ako i pre študentov zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Súťaž vyhľadáva novinárske talenty, rozvíja tvorbu školských časopisov, novinárskych žánrov a online žurnalistiky. Rozširuje teoretické a praktické vedomosti a zručnosti v oblasti žurnalistiky a novinárskej etiky. Rozvíja tiež tvorivé a kritické myslenie.
„Vytvára zdravé konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie výsledkov výučby škôl prostredníctvom žiackej a študentskej tvorby,“ podotýka knižnica. Uvádza, že prvý ročník súťaže Štúrovo pero vyhlásili v roku 1994, vyhodnotenie sa uskutočnilo na jar 1995 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene.
Celoslovenskú novinársku súťaž vyhlásili jeho hlavní organizátori Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen a občianske združenie Štúrovo pero. Medzi partnermi podujatia je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Viac informácií je na stránke www.kskls.sk.
