Začína sa výstavba nového mosta cez Chvojnicu pri Holíči

Holíč 5. apríla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) začína komplexnú rekonštrukciu mosta na ceste II/426 ponad Chvojnicu pri Holíči. Mostné teleso v havarijnom stave bude úplne zbúrané, na jeho mieste vyrastie nový most. Práce si podľa hovorkyne TTSK Natálie Petkáčovej vyžiadajú obmedzenia v doprave.



"Od utorka 9. apríla pristúpime k zúženiu cestnej premávky na moste do jedného jazdného pruhu na nevyhnutne dlhý čas. Následne budú vodiči presmerovaní na vedľajšie dočasné premostenie, kde bude počas rekonštrukcie mosta vedená doprava obojsmerne," uviedla.



Most s dĺžkou 15 metrov z roku 1961 sa nachádza na ceste druhej triedy za mestom Holíč v smere do Skalice. Premostenie Chvojnice je na frekventovanom úseku s vysokou intenzitou dopravy, súvisiacou najmä s blízkosťou priemyselného parku v Skalici a tiež s blízkymi hranicami s Českou republikou.



"Po modernizácii mostov ponad Chvojnicu v Dubovciach a Popudinských Močidľanoch na Záhorí začíname s nutnou rekonštrukciou mosta, tentoraz tesne za Holíčom. Zúžením premávky do jedného pruhu so semaforovým riadením predídeme úplnému uzavretiu mosta a zároveň pripravíme dlhodobé riešenie počas rekonštrukcie v podobe dočasného premostenia, kam budú motoristi následne presmerovaní. Všetkých motoristov prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť," doplnil predseda TTSK Jozef Viskupič s tým, že aktuálne bude vyhlásené verejné obstarávanie na vybudovanie dočasného premostenia, ako aj na zhotoviteľa stavby.