Začína sa výstavba nového mosta za Mokrancami, potrvá asi pol roka

Mokrance 9. júla (TASR) - Po osadení mostného provizória sa začína samotná výstavba mosta cez potok Čečanka za obcou Mokrance v okrese Košice - okolie. Nový most postavia za viac ako 509.000 eur a práce by mali trvať približne pol roka. Informoval o tom v utorok Košický samosprávny kraj (KSK).



Na prejazd do ukončenia výstavby mosta slúži motoristom vedľa staveniska dočasné mostné provizórium osadené v apríli. Dlhé je 19 metrov a široké 3,5 metra. Pôvodný most zbúrali.



"Po úspešnom ukončení verejného obstarávania sme podpísali zmluvu s víťazným zhotoviteľom. Po splnení administratívnych úkonov môže začať so stavebnými prácami. Predpokladaná hodnota realizácie diela je vyše 509.000 eur a dĺžka výstavby od odovzdania staveniska zhotoviteľovi by mala trvať 180 pracovných dní," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Na mieste postupne vybudujú novú nosnú konštrukciu z mostných prefabrikátov. V rámci prác tiež upravia koryto potoka Čečanka a cestu III/3310 v rozsahu 25 metrov pred a za mostným objektom. Dočasné premostenie po rekonštrukcii odstránia a dotknuté územie upravia do pôvodného stavu.