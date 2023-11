Začína sa zimná údržba ciest,na Donovaloch potrvá dopravné obmedzenie

Banská Bystrica 1. novembra (TASR) - Počas zimnej sezóny Slovenská správa ciest (SSC) neplánuje na štyroch horských priechodoch v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) Donovaly, Šturec, Čertovica a Kremnické Bane žiadne vážnejšie dopravné obmedzenia. Na Donovaloch však bude aj počas celej zimy na mostnom objekte nad Polkanovou, časti Starých Hôr, svetelná regulácia. Informoval o tom riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Banská Bystrica SSC Miloš Kreth s tým, že ostatné stavebné práce ukončia tak, aby mohla byť premávka obojsmerná.



O zimnú údržbu vysokohorských dopravných tepien sa pre SSC stará Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC). "Sú to štyri náročné úseky. Do budúcna by sme chceli dospieť k tomu, aby sa priechody mohli na veľmi krátky, nevyhnutný čas uzavrieť pre ťažkú nákladnú dopravu, kým sa tam nevykoná údržba. Otvorili sme spoluprácu s políciou a hasičmi, už sme o tom rokovali," konštatoval predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan.



Ako zdôraznil, pre krajských cestárov sú prioritou cesty prvej, druhej a tretej triedy a klienti SSC a BBSK. Oslovili však aj vyše 500 starostov a primátorov v kraji s ponukou ich služieb.



"Chceme, aby sme nemuseli dvíhať radlice, keď ideme nejakou obcou, ktorá má hlavnú tepnu a my ju môžeme udržiavať, ale nie je to naša komunikácia, takže to nerobíme. Sme akciová spoločnosť, podnikáme a u klientov si môžeme fakturovať len reálne urobené výkony v teréne. Takže pre nás by to znamenalo zvýšené výkony a platby, pre obce zasa komfort a žiadne starosti. Nikto v kraji nedisponuje takým technickým a personálnym zázemím ako BBRSC," dodal Turčan.



Zimná údržba ciest v BBSK sa začína v stredu a končí sa 31. marca nasledujúceho roka, v závislosti od vývoja počasia. Krajskí cestári udržiavajú zjazdných vyše 2420 kilometrov ciest II. a III. triedy. Na základe zmluvy so SSC sa tiež starajú o vybrané cesty I. triedy a R2 v celkovej dĺžke 611 kilometrov.



BBRSC vstupuje do zimnej sezóny s čiastočne obnoveným vozovým parkom. Disponuje dostatočným množstvom vlastných vozidiel - 113 sypačov, 28 traktorov s radlicou, sedem snehových fréz a 53 nakladačov. Spolu má BBRSC 228 vozidiel pripravených vyštartovať do terénu a zabezpečiť zjazdnosť ciest v kraji.