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Začína sa zimný festival zvykov a obyčají Rok na Gemeri
Podujatie bude tentoraz tematicky venované móde ako prejavu kultúrnych inovácií.
Autor TASR
Rožňava 18. novembra (TASR) - V meste Rožňava sa v stredu začína v poradí už 31. ročník zimného festivalu zvykov a obyčají s názvom Rok na Gemeri. Podujatie bude tentoraz tematicky venované móde ako prejavu kultúrnych inovácií. Na svojej webovej stránke o tom informovalo Gemerské osvetové stredisko (GOS), ktoré festival organizuje. Podujatie Rok na Gemeri prostredníctvom svojej dramaturgie dlhodobo mapuje každodenný život na dedine, tento rok sa bude konať od stredy do soboty (21. 11.) v Rožňave a Rejdovej.
„Festival priblíži, ako módne vplyvy v priebehu času formovali dedinské prostredie, od odevu a remesiel až po gastronómiu, hudbu a tanec. Cieľom tohto ročníka je predstaviť tradičnú ľudovú kultúru v širších súvislostiach a poukázať na možnosti jej prepájania so súčasným umením, s tvorivosťou a princípmi udržateľnosti,“ uviedla riaditeľka GOS Anežka Kleinová.
Rok na Gemeri odštartuje v stredu vernisáž výstavy Tradícia v dizajne, ktorej autorkou je módna návrhárka Mišena Juhász. Výstava v Dome tradičnej kultúry Gemera predstaví tvorbu dizajnérky, ktorá prepája kultúrne dedičstvo s modernými odevnými formami a experimentuje aj s technikou modrotlače. Na vernisáž nadviaže odborná prednáška venovaná modrotlači a tvorivý workshop.
Pre žiakov škôl budú počas festivalu pripravené remeselné dielne zamerané na prácu s modrotlačou, výrobu šperkovníc, drevených ozdôb či ekologických voskových obrúskov. Deti si zároveň spolu s folkloristkami z Rejdovej budú môcť vyskúšať tradičné obliekanie a úpravu účesu, zatancovať a zaspievať si ľudové piesne.
V gastrodielni Domu tradičnej kultúry Gemera priblíži festival vo štvrtok (19. 11.) kulinárske tradície regiónu a chute, ktoré patria k životu v gemerských domácnostiach. Podvečerný program pre verejnosť ponúkne prednášku a praktický workshop zameraný na prípravu lineckých koláčov.
V piatok (20. 11.) sa festival presunie do Chiški u Kriški v Rejdovej, večerný program bude patriť významným krajčírskym osobnostiam regiónu, ktoré vo svojej dobe udávali módne trendy a prinášali nové tvorivé postupy. Podujatie vyvrcholí galaprogramom v divadelnej sále obchodno-kultúrneho centra v Rožňave. Tematický scénický program predstaví pestrosť, osobitosti a kultúrne bohatstvo Slanskej a Štítnickej doliny. Na javisku sa divákom predstavia viaceré folklórne kolektívy a jednotlivci z horného Gemera.
„Festival priblíži, ako módne vplyvy v priebehu času formovali dedinské prostredie, od odevu a remesiel až po gastronómiu, hudbu a tanec. Cieľom tohto ročníka je predstaviť tradičnú ľudovú kultúru v širších súvislostiach a poukázať na možnosti jej prepájania so súčasným umením, s tvorivosťou a princípmi udržateľnosti,“ uviedla riaditeľka GOS Anežka Kleinová.
Rok na Gemeri odštartuje v stredu vernisáž výstavy Tradícia v dizajne, ktorej autorkou je módna návrhárka Mišena Juhász. Výstava v Dome tradičnej kultúry Gemera predstaví tvorbu dizajnérky, ktorá prepája kultúrne dedičstvo s modernými odevnými formami a experimentuje aj s technikou modrotlače. Na vernisáž nadviaže odborná prednáška venovaná modrotlači a tvorivý workshop.
Pre žiakov škôl budú počas festivalu pripravené remeselné dielne zamerané na prácu s modrotlačou, výrobu šperkovníc, drevených ozdôb či ekologických voskových obrúskov. Deti si zároveň spolu s folkloristkami z Rejdovej budú môcť vyskúšať tradičné obliekanie a úpravu účesu, zatancovať a zaspievať si ľudové piesne.
V gastrodielni Domu tradičnej kultúry Gemera priblíži festival vo štvrtok (19. 11.) kulinárske tradície regiónu a chute, ktoré patria k životu v gemerských domácnostiach. Podvečerný program pre verejnosť ponúkne prednášku a praktický workshop zameraný na prípravu lineckých koláčov.
V piatok (20. 11.) sa festival presunie do Chiški u Kriški v Rejdovej, večerný program bude patriť významným krajčírskym osobnostiam regiónu, ktoré vo svojej dobe udávali módne trendy a prinášali nové tvorivé postupy. Podujatie vyvrcholí galaprogramom v divadelnej sále obchodno-kultúrneho centra v Rožňave. Tematický scénický program predstaví pestrosť, osobitosti a kultúrne bohatstvo Slanskej a Štítnickej doliny. Na javisku sa divákom predstavia viaceré folklórne kolektívy a jednotlivci z horného Gemera.