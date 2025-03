Začína sa rekonštrukcia Hradu Likava za 4,7 milióna eur

Likavka 21. marca (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) začína s rekonštrukciou Hradu Likava, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová to uviedla na piatkovom stretnutí na Hrade Likava.



Samotná rekonštrukcia objektu hradu bude stáť 4,33 milióna eur. Z tejto sumy 3.220.213,78 eura pokryje nenávratný finančný príspevok z programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 a 1.118.708,95 eura zafinancuje ŽSK z vlastných zdrojov. Na sprievodné aktivity a manažment projektu vynaloží samosprávny kraj 442.631,32 eura.



Riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada uviedol, že z pohľadu financií je to najväčšia zákazka v histórii ŽSK. "Hrad Likava bude nasvietený, takže bude dominantou Dolného Liptova a všetci návštevníci, ktorí budú prechádzať cez Ružomberok po novej diaľnici, uvidia túto krásnu dominantu," priblížil riaditeľ s tým, že hrad bude zatvorený po celú dobu rekonštrukcie, ktorá je naplánovaná na dva roky.



"Predpokladáme, že rekonštrukcia naozaj povzbudí k návštevnosti turistov aj cezhraničných, nie len z Česka, s ktorými realizujeme projekt Hradu Hukvaldy, ktorý je v Moravsko-sliezskom kraji, ale aj z poľskej strany. A možno, že ten veľký prínos uvidíme aj v tom, že celý hrad stojí nad novovybudovanou diaľnicou, ktorá bude dúfame čoskoro otvorená," dodala Jurinová.



Práce na hrade sú podľa konateľa dodávateľskej firmy Obnova Michala Hrčka zamerané najmä na konzerváciu samotného hradu. "Práce na hrade by mali byť realizované tak, aby všetky autentické konštrukcie boli v tom stave, v akom sú teraz, akurát bezpečné. Je tam časť prác, ktorá dotvára a sprístupňuje konštrukcie či už prostredníctvom nejakých schodísk alebo lávok. Časť objektov bude uzavretých, to znamená, že získajú aj okenné a dverné výplne. Na hrade by mal vzniknúť amfiteáter a na prvom nádvorí zázemie pre hrad ako bufet a lístkareň," doplnil Hrčka.