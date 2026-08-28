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Začínajú s obnovou kaplnky rodu Pálffyovcov na hrade Červený Kameň
Náklady na prvú etapu obnovy predstavujú investíciu vo výške viac ako 406.000 eur s DPH.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Správa rezortných zariadení Ministerstva kultúry (SRZ MK) SR začína s obnovou pohrebnej kaplnky rodu Pálffyovcov v areáli národnej kultúrnej pamiatky hrad Červený Kameň. Náklady na prvú etapu obnovy predstavujú investíciu vo výške viac ako 406.000 eur s DPH. Informovali o tom z tlačového oddelenia SRZ MK.
Generálny riaditeľ SRZ MK SR Samuel Bojkovský pripomenul, že hrad žiadal o finančné prostriedky na záchranu kaplnky už od roku 2015. „Kaplnka je dlhodobo v havarijnom stave. Strecha je vážne poškodená a zatekaním dochádza k postupnému znehodnocovaniu historických konštrukcií. Bez okamžitého zásahu hrozí ďalšie narušenie statiky a nenávratné poškodenie pamiatky,“ upozornil.
Prvá etapa obnovy sa preto podľa jeho slov zameriava na statické zabezpečenie objektu, komplexnú opravu strešného plášťa a odvodnenie objektu. „Všetky zásahy sa realizujú v súlade s princípmi pamiatkovej obnovy pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Bratislava,“ uistil Bojkovský.
Zhotoviteľa prác vybrala SRZ MK vo verejnom obstarávaní, v ktorom uspela spoločnosť Aktiv Pro. Celková cena prvej etapy predstavuje 406.426,71 eura s DPH.
Generálny riaditeľ SRZ MK SR Samuel Bojkovský pripomenul, že hrad žiadal o finančné prostriedky na záchranu kaplnky už od roku 2015. „Kaplnka je dlhodobo v havarijnom stave. Strecha je vážne poškodená a zatekaním dochádza k postupnému znehodnocovaniu historických konštrukcií. Bez okamžitého zásahu hrozí ďalšie narušenie statiky a nenávratné poškodenie pamiatky,“ upozornil.
Prvá etapa obnovy sa preto podľa jeho slov zameriava na statické zabezpečenie objektu, komplexnú opravu strešného plášťa a odvodnenie objektu. „Všetky zásahy sa realizujú v súlade s princípmi pamiatkovej obnovy pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Bratislava,“ uistil Bojkovský.
Zhotoviteľa prác vybrala SRZ MK vo verejnom obstarávaní, v ktorom uspela spoločnosť Aktiv Pro. Celková cena prvej etapy predstavuje 406.426,71 eura s DPH.