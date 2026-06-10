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Začínajú s opravou hlavného kruhového objazdu v Dolnom Kubíne
V piatok 12. júna večer sa začne hlavná oprava asfaltových plôch a práce na vozovke budú intenzívne pokračovať ďalšie dve noci.
Autor TASR
Dolný Kubín 10. júna (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) začína s opravou hlavného kruhového objazdu v Dolnom Kubíne. V stredu a štvrtok (11. 6.) budú prebiehať lokálne opravy obrubníkov bez väčších dopravných zdržaní. V piatok 12. júna večer sa začne hlavná oprava asfaltových plôch a práce na vozovke budú intenzívne pokračovať ďalšie dve noci. Ako uviedol primátor mesta Ján Prílepok na sociálnej sieti, cieľom je mať všetko hotové do pondelkového rána 15. júna.
Kruhový objazd budú opravovať prevažne v noci, cez deň by mali vykonávať práce, ktoré nebudú vyžadovať výrazné obmedzenia, ako napríklad opravu obrubníkov. „Cieľom modernizačných prác bude odstránenie porúch spojených s opotrebovaním vozovky, ktoré začnú odfrézovaním starého krytu vozovky. Budú pokračovať položením podkladových vrstiev a aplikovaním spojovacieho postreku a geomreže,“ spresnila hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.
Primátor doplnil, že následne na ploche 1600 štvorcových metroch položia dve nové asfaltobetónové vrstvy vozovky. „Súčasťou prác bude aj výšková úprava uličných vpustí, všetkých kanalizačných poklopov a oprava 32 metrov poškodených obrubníkov. Na záver sa vyznačí nové vodorovné dopravné značenie,“ dodal.
Ako ozrejmil, celý ťah cesty prvej triedy od Veličnej až po tento kruhový objazd patrí štátu, konkrétne SSC. „Mesto z vlastného rozpočtu túto cestu opravovať nemôže. Tento kruhový objazd a celá doprava v meste trpia aj pre meškajúcu rýchlostnú cestu R3, ktorej trasu štát opätovne len posudzuje a skúma. Ďalšou záťažou pre dopravu je železničný most na ulici M. R. Štefánika. Železniciam sa ho stále nedarí zrekonštruovať a zvýšiť pod ním prejazdnú výšku,“ priblížil Prílepok
Kruhový objazd budú opravovať prevažne v noci, cez deň by mali vykonávať práce, ktoré nebudú vyžadovať výrazné obmedzenia, ako napríklad opravu obrubníkov. „Cieľom modernizačných prác bude odstránenie porúch spojených s opotrebovaním vozovky, ktoré začnú odfrézovaním starého krytu vozovky. Budú pokračovať položením podkladových vrstiev a aplikovaním spojovacieho postreku a geomreže,“ spresnila hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.
Primátor doplnil, že následne na ploche 1600 štvorcových metroch položia dve nové asfaltobetónové vrstvy vozovky. „Súčasťou prác bude aj výšková úprava uličných vpustí, všetkých kanalizačných poklopov a oprava 32 metrov poškodených obrubníkov. Na záver sa vyznačí nové vodorovné dopravné značenie,“ dodal.
Ako ozrejmil, celý ťah cesty prvej triedy od Veličnej až po tento kruhový objazd patrí štátu, konkrétne SSC. „Mesto z vlastného rozpočtu túto cestu opravovať nemôže. Tento kruhový objazd a celá doprava v meste trpia aj pre meškajúcu rýchlostnú cestu R3, ktorej trasu štát opätovne len posudzuje a skúma. Ďalšou záťažou pre dopravu je železničný most na ulici M. R. Štefánika. Železniciam sa ho stále nedarí zrekonštruovať a zvýšiť pod ním prejazdnú výšku,“ priblížil Prílepok