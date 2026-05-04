< sekcia Regióny
Začínajú s rekonštrukciou cesty vo Veľkých Kapušanoch
Súčasťou stavebných úprav bude výmena povrchu za nový asfaltový betón, úprava odvodnenia vrátane výmeny a presunu uličných vpustov, modernizácia autobusových zastávok či úprava križovatky.
Autor TASR
Veľké Kapušany 4. mája (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začína v meste Veľké Kapušany s opravou cesty II/552. Rekonštrukcia sa týka úseku v intraviláne mesta v dĺžke 1,757 kilometra. Práce majú odstrániť nevyhovujúci stav vozovky aj zlepšiť odvodnenie. Ako v pondelok na oficiálnom odovzdaní staveniska uviedol predseda KSK Rastislav Trnka, práce sú naplánované na 12 mesiacov.
Súčasťou stavebných úprav bude výmena povrchu za nový asfaltový betón, úprava odvodnenia vrátane výmeny a presunu uličných vpustov, modernizácia autobusových zastávok či úprava križovatky. Projekt počíta aj s osvetlením dvoch priechodov pre chodcov, ktoré budú zároveň bezbariérovo upravené.
Úsek doplnia aj inteligentné prvky, napríklad detekcia dopravy na analýzu hustoty premávky a rýchlosti vozidiel, meteostanica sledujúca teplotu a rýchlosť vetra či systém detekcie chodcov s inteligentným osvetlením priechodov. „Počas realizácie stavby bude doprava zachovaná v jednom jazdnom pruhu a riadená dočasným dopravným značením, aby sme čo najmenej obmedzili každodenný život obyvateľov,“ uviedol predseda KSK.
Projekt realizuje spoločnosť Doprastav. Náklady na stavebné práce presahujú 1,3 milióna eur, ich financovanie je zabezpečené z Programu Slovensko.
Súčasťou stavebných úprav bude výmena povrchu za nový asfaltový betón, úprava odvodnenia vrátane výmeny a presunu uličných vpustov, modernizácia autobusových zastávok či úprava križovatky. Projekt počíta aj s osvetlením dvoch priechodov pre chodcov, ktoré budú zároveň bezbariérovo upravené.
Úsek doplnia aj inteligentné prvky, napríklad detekcia dopravy na analýzu hustoty premávky a rýchlosti vozidiel, meteostanica sledujúca teplotu a rýchlosť vetra či systém detekcie chodcov s inteligentným osvetlením priechodov. „Počas realizácie stavby bude doprava zachovaná v jednom jazdnom pruhu a riadená dočasným dopravným značením, aby sme čo najmenej obmedzili každodenný život obyvateľov,“ uviedol predseda KSK.
Projekt realizuje spoločnosť Doprastav. Náklady na stavebné práce presahujú 1,3 milióna eur, ich financovanie je zabezpečené z Programu Slovensko.