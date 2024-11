Začínajú s rekonštrukciou mosta cez rieku Bodva pred obcou Debraď

Debraď 27. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začína s rekonštrukciou mosta cez rieku Bodva na ceste III/3364 pred obcou Debraď v okrese Košice-okolie. Počas realizácie bude doprava vedená obojsmerne vždy v jednom jazdnom pruhu, premávku bude riadiť semafor. Informoval o tom v stredu Úrad KSK.



Podľa zmluvy s dodávateľom by mala obnova stáť viac ako 809.000 eur, dodanie diela je do 140 dní od prevzatia staveniska. "V najbližších dňoch plánuje zhotoviteľ začať s prípravnými prácami, ako je výrub stromov a ak to poveternostné podmienky dovolia aj s čiastočným búraním mosta," uviedla krajská samospráva.



Práce sú rozdelené do dvoch etáp, obchádzky sa vodiči nemusia obávať. Ide o jednopoľový most, jeho nosnú konštrukciu tvoria tyčové prefabrikáty typu "Vloššák" s priečnym predpätím a premenlivou hrúbkou spádového betónu.



"Vozovka na moste vykazuje poruchy ako sieťové trhliny, priečne a pozdĺžne nerovnosti. Betón ríms je zvetraný a rozpadáva sa. Na nosníkoch je odhalená skorodovaná mäkká aj tvrdá výstuž. Na spodnej ploche nosníkov badať vlhké škvrny, čo dokazuje nefunkčnosť hydroizolácie," priblížil kraj. Okrem stavebnotechnických nedostatkov má most aj nedostatočnú veľkosť mostného otvoru na prevedenie prietokov.



Zhotoviteľ najprv upraví okolie a koryto rieky a vybúra nosnú konštrukciu, ktorú tvoria štyri nosníky typu Vloššák, ako aj časti spodnej stavby. Vybuduje novú spodnú stavbu, nosnú konštrukciu, prechodovú oblasť či mostný zvršok so zábradlovým zvodidlom na moste. "V pláne je aj dobudovanie cesty do požadovanej geometrie, realizácia vozovky a osadenie bezpečnostných zariadení. Vo finále nebudú chýbať ani terénne úpravy," doplnil KSK.