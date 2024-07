Začínajú sa 57. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve

Detva 11. júla (TASR) - Sprievodnými podujatiami i scénickým programom v letnom amfiteátri sa vo štvrtok začínajú 57. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve. Trvať budú do nedele 14. júla.



Aj tento ročník slávností bude trvať štyri dni, prvýkrát boli od štvrtka vlani. Začiatok festivalu bude poďakovaním učiteľovi Romanovi Berkymu. "Jemu vďačíme za to, že máme v Detve toľko ľudových muzikantov," informoval TASR člen programovej rady Jaroslav Černák. Po ňom vystúpi Divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena s hrou Ženský zákon.



Pohľad do histórie kuchyne zo zbierok Podpolianskeho múzea v Detve ukáže výstava s názvom Z kuchyne do kuchyne. Predstaví početný kuchynský riad v rôznom materiálovom zložení, ktorému dominujú drevo, prútie, keramika i sklo. Vernisáž je vo štvrtok o 16.00 h v múzeu.



Proces spracovania rastlinných vlákien prostredníctvom hmotných artefaktov i slovesného folklóru priblíži výstava s názvom Od semienka po plátno. Záujemcovia si ju budú môcť pozrieť v kultúrnom dome pri kostole v Detve. Vernisáž je vo štvrtok o 18.00 h. "Prezentovať budú procesy spracovania rastlinných vlákien v minulosti. Ľudia si budú môcť vyskúšať rôzne textilné techniky, ako česanie ľanu, pradenie i pletenie povrazov," priblížil.



Sprievodné podujatia budú počas všetkých dní aj v areáli amfiteátra. Prezentovať sa budú remeselníci, ľudoví výrobcovia i Dvor u Detvanov. Centrum tradičnej kultúry v Detve sa bude s deťmi opäť zabávať aktivitami. Aj tento rok zachovajú scénu v stravovacom areáli, ktorý domáci nazývajú Za potokom. Bude v ňom scéna, kde budú hudobno-tanečné spevácke programy a ľudové zábavy.