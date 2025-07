Začínajú sa 58. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve

Detva 10. júla (TASR) - Sprievodnými podujatiami i scénickým programom v letnom amfiteátri sa vo štvrtok začínajú 58. Folklórne slávnosti pod Poľanou (FSP) v Detve. Trvať budú do nedele 13. júla.



Prvým programom v amfiteátri bude hudobno-spevácke vystúpenie venované výrazným hudobným a tanečným osobnostiam regiónu. Začne sa vo štvrtok o 19.30 h. „Zároveň to bude verejná rozhlasová nahrávka v spolupráci so Slovenskou televíziou a rozhlasom v Banskej Bystrici,“ povedal člen programovej rady Jaroslav Černák. Organizátori opäť nadviažu na tradíciu, a to zaradením divadelného predstavenia do úvodného večera. V tomto roku to bude adaptácia novely Ťapákovci, ktorú prinesie Divadlo 13. opona.



Ako ďalej uviedol, v piatok (11. 7.) bude hudobná pozvánka s názvom Hore Detvou. Od domu kultúrny na sídlisku cez Námestie SNP až na amfiteáter bude vyhrávanie hudobníkov na traktore s vlečkou.



Do programu folklórnych slávností sú opäť zaradené aj sprievodné podujatia. Návštevníkom prinášajú pohľad na život Podpoľania a slovenský folklór v širších súvislostiach. V Dome umenia Arteska budú výstavy fotografií, návštevníci uvidia napríklad obrázky z minulého ročníka FSP. K dispozícii budú aj fotografie mladúch z rôznych kútov Slovenka. Pripravený majú aj jarmok tvorby miestnych umelcov a remeselníkov.



V areáli amfiteátra budú ukážka ovčiarstva i výstava detvianskych drevených krížov. Timravin dvor bude prezentovať gastronómiu, kroje i drevené náhrobky z obce Polichno. Centrum tradičnej kultúry v Detve sa bude s deťmi opäť zabávať aktivitami. Aj tento rok zachovajú scénu v stravovacom areáli, kde budú hudobno-tanečné spevácke programy a ľudové zábavy.



Na slávnosti vyrazia autobusové spoje FestBusy, v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) bude premávať 112 takýchto spojov. Návštevníkov prepravia v časoch, ktoré zodpovedajú začiatku a koncu hlavného festivalového programu.