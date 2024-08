Začínajú sa Goralské folklórne slávnosti, doprava bude zhustená

Ždiar 9. augusta (TASR) - V Bachledovej doline neďaleko obce Ždiar sa v piatok začínajú Goralské folklórne slávnosti. Zuzana Kuchtová z Bachledka Ski & Sun informovala, že trojdňové podujatie prepája goralskú kultúru, tradičné remeslá s vystúpeniami moderných kapiel. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že počas organizácie festivalu treba rátať so zhustenou dopravou.



Do Bachledovej doliny zavíta IMT Smile, Lúčnica, Kristína & Sokoly, Štefan Štec, či Cimbalkovo a pre deti je pripravené vystúpenie Mira Jaroša. "Remeslá a kultúra prinesú pohľad do histórie, zvykov a tradícií tejto čarovnej slovenskej kultúry. Návštevníci uvidia kone, kováčstvo, šindliarstvo, pradenie z ľanu, výrobu ždiarskeho 'serdoku', kožených zápästkov, čipkovanie či šikovných rezbárov, ktorí tvoria veľké sochy z dreva," vymenovala Kuchtová.



Na 28. ročníku slávností sa predstavia aj tradiční goralskí umelci. V nedeľu (11. 8.) sa uskutoční aj svätá omša. Diváci budú môcť na podujatí zažiť aj rezbárske sympózium - vyrezávanie goralských symbolov a prírody z dreva. "K slamenému, štyri metre vysokému Goralovi a Goralke, ktorých vytvorili počas minulých ročníkov, pribudnú deti, malé Goralčatá," dodala Kuchtová.



Polícia v súvislosti s organizáciou podujatia žiada účastníkov cestnej premávky pri presune do miesta konania podujatia o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a dôsledné dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. To podľa polície prispeje k samotnej plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Taktiež vyzýva návštevníkov, aby si dali pozor na svoje cennosti a zabezpečili svoje zariadenia.