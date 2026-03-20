Piatok 20. marec 2026
Začínajú sa Hriňovské dni divadla, prinesú ochotníkov i rozprávky

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Hriňovské dni divadla budú v priestoroch mestského kultúrneho strediska.

Autor TASR
Hriňová 20. marca (TASR) - Pod Poľanou sa v piatok začína 18. ročník festivalu Hriňovské dni divadla. Program pripravili pre všetky generácie divákov a trvať bude do nedele (22. 3.). TASR o tom informovala organizátorka Jana Sekerešová.

Spresnila, že v piatok v Hriňovej čaká návštevníkov otvorenie festivalu. Doplní ho ukážka z inscenácie Jánošík - 20 rokov na hriňovských doskách v podaní domáceho divadla. V programe bude počas otvorenia aj koncert dua, v ktorom sa v hudobnom dialógu stretnú husle a viola.

Tohtoročný ročník sa nesie v téme s názvom Najlepší čas je teraz, ktorá pripomína hodnotu spoločného času stráveného pri kultúre a živom umení. „Program ponúkne viacero komediálnych titulov. Predstavia sa Ľubeľské ochotnícke divadlo i Divadlo Factor z Liptovského Mikuláša s komédiou Stereo, ktoré sa na festivale predstaví prvýkrát,“ objasnila. Súčasťou bude aj Divadlo z Dvora z Prievidze s komédiou Naša tetka delegátka.

Organizátori pripravujú aj program pre detského diváka. „Hriňovské divadlo uvedie premiéru Rozprávky nad zlato, veselého príbehu s pesničkami a humorom o tom, že skutočná hodnota sa neskrýva v bohatstve,“ poznamenala. Nedeľné popoludnie bude patriť rozprávke O dvanástich mesiačikoch v podaní Divadla Zelienka zo Zvolena.

Súčasťou festivalu budú aj výstavy výtvarného a fotografického umenia. Predstavia sa napríklad študenti Katedry grafiky Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici i česká ilustrátorka Kateřina Hulmanová. Portréty psov, ktoré čakajú na adopciu, predstaví občianske združenie Tuláčik.

Sekerešová konštatovala, že Hriňovské dni divadla si vybudovali stabilné publikum a organizátori očakávajú aj tento rok vysokú návštevnosť. „Festival je zároveň príležitosťou na stretnutie divadelníkov, výtvarníkov aj divákov, ktorí si chcú vychutnať kultúru v komornej festivalovej atmosfére,“ reagovala.

Hriňovské dni divadla budú v priestoroch mestského kultúrneho strediska. Program nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke Hriňovského divadla.
